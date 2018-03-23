История с мультфильмами Путина, показанными им во время произношения послания Федеральному собранию, продолжается!

Так, стало известно, что в госпрограмму вооружений РФ был включен гиперзвуковой ракетный комплекс “Авангард”. Тот самый “Авангард” о котором я на днях писал в свете его использования в старых советских МБР МБР УР-100Н УТТХ (которые не выпускаются с 1985 года) поскольку не имеющий аналогов “Сармат” так и не вышел из стадии бросковых испытаний. Но, дальше, как говорится – больше!

Если “Авангард”, для которого ещё даже нет толком носителя, в ГПВ вошел, то вот ракетный комплекс «Рубеж» (РС-26), который разрабатывался как носитель “авангардов” и на замену ракет семейства “Тополь” — нет.

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Помимо “Рубежа” было приостановлено финансирование проекта боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) “Баргузин”, которым в прошлом году так же возбуждал ура-патриотические массы Кремль и который пытаются возродить с 2012 года. Что отдельно приятно, то ещё в 2017 году я писал о том, что в нынешних условиях реализация данного проекта невозможна.

В итоге, мультфильмы Путина на сегодняшний день оказались не более чем мультфильмами.

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