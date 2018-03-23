Указ распространяется на военнослужащих, ушедших со службы до аннексии полуострова

Президент России Владимир Путин подписал приказ, согласно которому право на обеспечение жильем получили бывшие украинские военные, проживающие в Крыму. Документ от 22 марта опубликован на официальном портале «Государственной системы правовой информации», информирует svodka.net.

Согласно указу, право на обеспечение жильем имеют граждане РФ, постоянно проживающие на полуострове, которые состоят на учете в качестве нуждающихся в жилье и уволенные до 18 марта 2014 из дислоцировавшихся в Крыму «воинских частей вооруженных сил, воинских формирований и правоохранительных органов Украины, в которых предусмотрена военная служба».

Также право на обеспечение жильем получат уволенные до 18 марта 2014 года сотрудники Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Правительству Путин поручил регулярно с 2018 года выделять из федерального бюджета средства на реализацию программы.

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Напомним, с конца февраля 2014 года Российская Федерация вопреки международному праву начала оккупацию Крыма. «Официальное присоединение» произошло 18 марта 2014 года.

На сегодняшний день Крым международным сообществом признается, как «территория Украина, временно оккупирована Россией», а против РФ введены экономические санкции.

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