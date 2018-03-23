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Мусий призвал ввести норму об обязательной справке от психиатра для нардепов
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23.03.2018 14:22
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Внефракционный нардеп Олег Мусий заявил, что ему сложно находиться
в зале Верховной Рады и не помнить о том, что он профессиональный
врач. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Мусий:
Нужно эту норму ввести и для народных депутатов, чтобы всякие
деятели не пытались уничтожить то ли половину Киева, то ли половину
парламента Фото: Gordonua.com "Очень сложно мне находиться в зале и
забыть о том, что я врач по образованию и профессионал. Я имею в
виду вопрос психического здоровья многих моих коллег в том числе…
Думаю, что это требует все же законодательного какого-то
определения, что если при приеме на государственную службу
чиновников набирают при обязательной справке от психиатра, также,
наверное, нужно эту норму ввести и для народных депутатов, чтобы
всякие деятели не пытались уничтожить то ли половину Киева, то ли
половину парламента", – заявил Мусий.22 марта парламент
Украины лишил внефракционного нардепа Надежду Савченко
неприкосновенности и дал дозволение на ее задержание и
арест. В тот же день ее задержали. Депутата подозревают в
подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного
свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на
жизнь государственных деятелей.Президент Ассоциации психиатров
Украины Семен Глузман заявил, что знаком с Надеждой Савченко и
не считает, что она больна.
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