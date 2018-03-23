Правоохранители проводят обыски в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик.

“Целью этих обысков было отыскания информации, документов, касающихся реконструкции спортивных маданчикив по городу Харькову. Сейчас досудебное расследование находится в активной стадии и много информации, по точных суммам и т.д. я сообщить не могу. Единственное, отмечу, обыски проводились не только в кабинетах городских чиновников, но и в их домах и автомобилях”, — рассказала В.Дубовик.

В мэрии корреспонденту комментировать обыски отказались.

Напомним, 23 марта в Харьковском горсовете сотрудники прокуратуры, Службы безопасности и Нацполиции проводят обыски.

Следственные действия проходят в рамках уголовного производства по ст.191 УК Украины (присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в составе группы лиц).

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