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Британские дипломаты с семьями покинули посольство на территории России
23.03.2018 14:32
Британские дипломаты с семьями покинули посольство на территории России
Отмечается, что другие сотрудники посольства проводили их с аплодисментами
Посольство Великобритании в России покинуло 23 дипломаты с семьями.
Британские дипломаты с семьями покинули посольство на территории России Фото: REUTERS / Tatyana Makeyeva

Об этом сообщает " РИА Новости ".

"С территории посольства Великобритании выехали три микроавтобуса", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что работники дипмиссии, которые остались в посольстве, вышли во двор и проводили их аплодисментами.

Напомним, 20 себерзня российские дипломаты, решение о высылке которых принял британское правительство за дела об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипача, оставили посольство РФ в Лондоне .

Напомним, что  США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением , в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипача дополнительно указывает на ее ответственность. Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.

4 марта  Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание  возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в  тяжелом состоянии .

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили  нервно-паралитические вещества .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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