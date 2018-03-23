Государственная фискальная служба предупреждает украинцев о рассылке фейковых писем от имени ведомства с вредоносным программным обеспечением

Об этом сообщает ГФС, передает .

«Сообщаем, что отправка спам-сообщений происходит с электронных ящиков, которые не имеют никакого отношения к Государственной фискальной службе Украины», — отмечают в Службе.

В ГФС призывают обращать внимание на электронный адрес отправителя письма и испытывать его достоверность.

В службе также привели пример такого фейкового письма, из текста становится ясно, что мошенники запугивают украинских налогоплательщиков:

«Официальное письмо-обращение руководителю предприятия.

В течение января-ноября 2016 подразделениями контроля за проведением расчетных операций выявлены нарушения налогового законодательства, доводим до вашего сведения, что это является основанием для подозрения в совершении административного правонарушения по ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)).

Просим вас ознакомиться с письмом исполнительной службы и сообщить об этом руководителю предприятия» (к письму прилагается файл, содержащий вредоносное программное обеспечение).

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