Россия должна сделать все зависящее от нее, чтобы обеспечить устойчивое соблюдение режима прекращения огня на Донбассе. Об этом во время брифинга заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает корреспондент.

"Россия должна сделать все зависящее от нее, чтобы обеспечить устойчивое соблюдение режима прекращения огня, должна сделать возможным переход к следующей стадии минских договоренностей, которые носят политический характер, по которым, мы надеемся, Украина тоже сможет выполнить взятые также на себя обязательства", - сообщил министр.

Напомним, П.Климкин планирует поехать на Донбасс с главами МИД Франции и Германии.

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