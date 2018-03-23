|Глава МИД Франции: РФ должна обеспечить соблюдение режима тишины на Донбассе
|23.03.2018 14:38
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Россия должна сделать все зависящее от нее, чтобы обеспечить устойчивое соблюдение режима прекращения огня на Донбассе. Об этом во время брифинга заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает корреспондент.
"Россия должна сделать все зависящее от нее, чтобы обеспечить устойчивое соблюдение режима прекращения огня, должна сделать возможным переход к следующей стадии минских договоренностей, которые носят политический характер, по которым, мы надеемся, Украина тоже сможет выполнить взятые также на себя обязательства", - сообщил министр.
Напомним, П.Климкин планирует поехать на Донбасс с главами МИД Франции и Германии.
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