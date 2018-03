Вероятность признания Савченко невменяемой стремится к нулю. Она осознавала, что делает

var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4077; coreola.articleid = 238030; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4077] = 4077; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Новости

Вопрос дня

Публикации

Спецпроекты

Интервью Дмитрия Гордона

Эксклюзив G

Бульвар Гордона

UA

English

О нас КИЕВ

ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПОЛИТИКА

ДЕНЬГИ

МИР

СПОРТ

КУЛЬТУРА

ЗДОРОВЬЕ

Еще КИЕВ

Днепр

Донецк

Луганск

Львов

Мариуполь

Одесса

Харьков ИНФОГРАФИКА

Фото

Видео

Архив Надежда Савченко Владимир Рубан Стокгольмский арбитраж

выборы президента РФ 2018 Сергей Скрипаль

Правда о Киеве в оккупации { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs.html", "name": "Блоги" } } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs/malyar.html", "name": "Анна Маляр" } } ] } ГОРДОН



Блоги



Анна Маляр

Вероятность признания Савченко невменяемой стремится к нулю. Она осознавала, что делает { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/malyar/veroyatnost-priznaniya-savchenko-nevmenyaemoy-stremitsya-k-nulyu-ona-osoznavala-chto-delaet-238030.html" }, "headline": "Вероятность признания Савченко невменяемой стремится к нулю. Она осознавала, что делает", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2380/30_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-03-23T14:17:17+02:00", "dateModified": "2018-03-23T14:30:56+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "Даже если обследование нардепа Надежды Савченко покажет наличие психиатрических расстройств, это не означает, что ее автоматически признают невменяемой и освободят от уголовной ответственности, подчеркнула эксперт-криминолог Анна Маляр." , "keywords": "Надежда Савченко, Анна Маляр, психиатрия" } Анна Маляр Украинский адвокат, эксперт-криминолог. все материалы автора → Вероятность признания Савченко невменяемой стремится к нулю. Она осознавала, что делает Сегодня 14.17 | комментариев: Раз так массово задаются вопросы об обследовании Савченко у психиатра, вынуждена сказать, что психиатрические расстройства в большинстве своем не лишают человека возможности осознавать характер своих действий и управлять ими.Наличие психиатрического расстройства автоматически не тянет за собой невменяемость. Лишь очень узкая группа психиатрических заболеваний является основанием для признания человека невменяемым и освобождения от уголовной ответственности.Поэтому вероятность невменяемости у Савченко стремится к нулю. То есть Савченко осознавала, что она делает.Тем более Глузман недавно подтвердил, что хорошо ее знает и, по его мнению, она психически здорова.И не нужно в ее действиях искать проявления чего-то украинского или характерного для нынешнего парламента. В стране война, и каждый второй или третий силовик – агент вражеского государства. И так удивительно, что за четыре года войны с таким оборотом нелегального оружия обошлось без массовых убийств на контролируемой территории.Надеюсь, это дело не "сдуется" до суда. Источник: Анна Маляр / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки савченко что она осознавала вероятность Теги: анна маляр