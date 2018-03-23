|В Николаеве чиновники горсовета, МВД и ГМС организовали преступную группу - СБУ
|23.03.2018 14:40
|
Чиновники сотрудничали с криминальными кругамиСотрудники Службы безопасности Украины разоблачили преступную группу, организованную чиновником Николаевского горсовета.
фото: СБУ
Злоумышленники занимались подделкой документов и незаконной переправкой иностранцев в страны Евросоюза.
Организовал межрегиональную группу, действующую в четырех областях страны, начальник отдела по организации оборонной и мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами горсовета Николаева, - сообщили в спецслужбе.
Кроме того, в состав банды входили работники государственной миграционной службы, МВД, адвокат и представители криминальной среды.
"Злоумышленники подыскивали иностранцев, заинтересованных в возможности незаконного выезда в Европейский союз. Для изготовления поддельных документов дельцы использовали паспорта и удостоверения граждан Украины, выданные на территории АР Крым в период до оккупации полуострова, достоверность которых невозможно подтвердить", - говорится в сообщении.
Фото: СБУ
После этого на основе фальсифицированных документов клиентам оформляли новые ID-паспорта, карточки налогоплательщиков, а затем и загранпаспорта.
"Во время обысков по местам жительства и работы фигурантов дела в нескольких областях сотрудники обнаружили бланки и печати различных госструктур для изготовления фальшивых документов, у организатора также паспорт гражданина РФ и документы с ограниченным доступом с мобилизационные работы", - добавили в СБУ.
Фото: СБУ