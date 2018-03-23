Чиновники сотрудничали с криминальными кругами

Злоумышленники занимались подделкой документов и незаконной переправкой иностранцев в страны Евросоюза.

Организовал межрегиональную группу, действующую в четырех областях страны, начальник отдела по организации оборонной и мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами горсовета Николаева, - сообщили в спецслужбе.

Кроме того, в состав банды входили работники государственной миграционной службы, МВД, адвокат и представители криминальной среды.

"Злоумышленники подыскивали иностранцев, заинтересованных в возможности незаконного выезда в Европейский союз. Для изготовления поддельных документов дельцы использовали паспорта и удостоверения граждан Украины, выданные на территории АР Крым в период до оккупации полуострова, достоверность которых невозможно подтвердить", - говорится в сообщении.

Фото: СБУ

После этого на основе фальсифицированных документов клиентам оформляли новые ID-паспорта, карточки налогоплательщиков, а затем и загранпаспорта.

"Во время обысков по местам жительства и работы фигурантов дела в нескольких областях сотрудники обнаружили бланки и печати различных госструктур для изготовления фальшивых документов, у организатора также паспорт гражданина РФ и документы с ограниченным доступом с мобилизационные работы", - добавили в СБУ.

Фото: СБУ