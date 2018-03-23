Главы МИД Украины и Франции не обсуждали возможное получение Тимошенко средств от Каддафи

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан (Jean-Yves Le Drian) сообщил, что не обсуждал со своим украинским коллегой Павлом Климкиным вопрос о возможном финансировании избирательной кампании экс-премьера Украины, лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи.

"Вопрос касался дела президента Саркози, который был задержан по делу о незаконном финансировании кампании, украинская фамилия Юлии Тимошенко также фигурировала в подобном контексте. Касательно того, обсуждался ли этот вопрос в Киеве, ответ - нет, этот вопрос не обсуждался", - сказал он на пресс-конференции с главой МИД Украины П.Климкиным в пятницу в Киеве.

Ранее издание Asharq Al Awsat опубликовало информацию о том, что М.Каддафи финансировал избирательные кампании политиков по всему миру. В частности, около EUR50 млн якобы получил экс-президент Франции Николя Саркози, около $5 млн - американские политики, $4 млн – Ю.Тимошенко, которая баллотировалась на президентских выборах в Украине в 2010 году.

Как сообщалось, 20 марта экс-президент Франции Н.Саркози был помещен под стражу для проведения допроса в офисе подразделения полиции, специализирующегося на борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми преступлениями в Нантере.