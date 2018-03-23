Озвученные генпрокурором Юрием Луценко обвинения очень серьезны. Но не все обратили внимание на одну деталь. Луценко говорил о «проверке психического состояния».

То есть, похоже, что вместо суда нам могут «парить» идею о «банде психов», что, конечно, будет нивелировать саму природу обвинения.

Если мы обратимся к практике работы ГПУ Луценко, то увидим, что она не доводит до приговора ничего.

За громкими обвинениями Саакашвили в попытке государственного переворота следовала тихая депортация. Теперь, бесспорно, дело не имеет перспектив.

Еще один интересный пример — дело о госизмене Януковича. Луценко называл его «делом века» и обещал приговор до 24 августа 2017 года. Но видно, что приговора не будет и до 24 августа 2018 года. Удивляло, что выбрали именно тему госизмены, а не Майдан или экономику. То есть, то, где доказательства в Украине.

На амбразуру бросили молодых прокуроров военной прокуратуры, которые не смогли тягаться с адвокатскими зубрами. Последние эффективно «затролилы» свидетелей обвинения. Все мы помним допрос Турчинова, который превратился на допрос о сдаче Крыма, или попытку допроса Порошенко, которая была остановлена ​​на вопросе «мальдивского вояжа».

Постепенно дело, которое было топ-темой в СМИ, отошло на второй план. Хотя до приговора еще далеко.

Теперь дело Савченко. Очевидно, что оно не пройдет как дело Януковича без присутствия самого фигурната — Савченко не откажешь в допросе по спайпу.

Очевидно, Савченко не будет молчать. Она будет пиариться на темах, которые будут находить живой отзыв у некоторых избирателей, для которых картина горящей ВР — светлая мечта.

Наконец, Савченко может не удерживать себя в показаниях относительно собственных политических и не только политических связей.

Все мы должны требовать суда над Савченко. Иначе Украина превратится в несмешной цирк без намека на порядок

Она, пожалуй, готова сказать все и обо всех. И эти все могут быть очень влиятельными людьми.

Ведь ГПУ пока не дала ответа на ключевой вопрос — кто мог быть спонсором переворота? Кто имел все это финансировал? Тот кого-нельзя-называть? А если фамилия все-таки прозвучит?

Поэтому отправить «в дурку» Савченко проще. Но, думаю, все, кто ее видел хотя по телевизору, понимают, что больной ее не назовешь. Поэтому это — «гнилой аргумент».

Нет, друзья. Если вы все это начали — давайте суд. Давайте доказательства. Давайте приговор. Или идите в отставку за дискредитацию государства и правосудия.

Думаю, все мы должны требовать суда над Савченко. Иначе Украина окончательно превратится в несмешной цирк без намека на порядок.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира