Центр социальных исследований "София" представил результаты мартовского опроса, согласно которым, если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее воскресенье, больше всех голосов набрали бы глава "Батьківщини" Юлия Тимошенко, действующий глава государства Петр Порошенко и сопредседатель парламентской фракции Оппозиционного блока Юрий Бойко. Опрос проводился с 9-го по 16 марта 2018 года Фото: ЕРА (архив) Данные также опубликованы на сайте организации.Руководитель социологических программ ЦСИ "София" Александр Левцун отметил, что по сравнению с декабрем прошлого года уровень электоральной поддержки Порошенко сократился с 12,8% до 9,5%."Еще в конце прошлого года Порошенко конкурировал с Тимошенко за первое место в президентском рейтинге. Сегодня, учитывая тенденцию снижения, шансы Петра Порошенко выйти во второй тур президентских выборов проблематичны", – считает знаток.7,4% готовы поддержать лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, 7% – главу лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 6,2% – руководителя партии "За життя" Вадима Рабиновича. Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок получил 4,1% голосов, глава объединения "Самопоміч" Андрей Садовый – 4%, глава партии ДІЯ Дмитрий Ярош – 1,7%, руководитель партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили – 1,6%, мэр Киева Виталий Кличко – 1,2%, экс-премьер-министр, глава партии "Народный фронт" Арсений Яценюк – 1,1%, внефракционный народный депутат Надежда Савченко – 0,7%.Против всех проголосовали бы 6,7%, затруднились ответить – 10,1%, 15,1% опрошенных ответили, что выбрали бы другого кандидата, который в списке не был предложен.Опрос проводился с 9-го по 16 марта 2018 года во всех областях Украины, кроме неподконтрольных. Было опрошено 2010 респондентов в возрасте от 18 лет, ошибка выборки не превышает 2,2%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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