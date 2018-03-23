



Відома співачка Настя Каменських нарешті презентувала новий кліп на пісню "Дай мне", який анонсувала ще на початку березня.



Співачка, яка виступає під псевдонімом NK, спеціально для ролику змінила два образи: то постає перед глядачем пікантною брюнеткою, то дивує довгим білим волоссям.







Режисером виступила Таня Муіньо. У кліпі панує атмосфера безтурботної юності в коледжах, в яких хотів би побувати кожен. Під керівництвом Каменських розроблялася емблема "клубу" NK, клубні нашивки, форма і навіть авторські підвіски.



Настя постала в образі успішної дівчини: "На цей раз я цілком і повністю довірилася команді, дала можливість експериментувати і втілити в реальність найсміливіші ідеї режисера. Я дуже задоволена результатом нашої роботи, оскільки кліп вийшов просто неймовірний, з несподіваними образами і цікавими рішеннями. До перегляду обов'язковий для всіх, хто хоче, як і я бути завжди в гарному настрої!", - прокоментувала NK.





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