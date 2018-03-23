|В системе Prozorro на продажу выставили два памятника Ленину
|23.03.2018 14:48
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Начальной ценой продажи памятников Ленину указано 498490 гривенВ системе "Prozorro.Продажи" выставили на продажу два памятника Ленину.
Фото: AFP
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
"В ProZorroПродажи вместо традиционного металлолома целых два вождя мирового пролетариата. Ленин может многое слушать, и никогда не перебивает, а также его боятся различные вредители в огороде. Универсальная вещь, так что не медлите" , - говорится в сообщении.
Согласно описанию лота, на продажу выставлено лом цветных (бронза) и черных металлов, общей массой 5600 килограммов. Продавцом имущества числится коммунальное предприятие "Комбинат" из города Мариуполя Донецкой области.
Начальной ценой продажи памятников Ленину указано 498490 гривен (без НДС), а минимальный шаг повышения цены составляет 1% или 4984,8 гривен.
Памятники Ленину стояли в парке Петровского и на проспекте Мира в Мариуполе.
Напомним, в октябре прошлого года Украинский институт национальной памяти просил правоохранителей расследовать реставрацию за бюджетные средства памятника Владимиру Ленину в селе Кубей Одесской области.