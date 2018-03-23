Более того, под весом собственной тяжести, обретенной за последние пару лет, они не могут не только расти, но и с большим желанием падают, как только им подвернется повод. И коррекция, из которой рынки не могут выбраться уже довольно давно, затянулась. На текущей неделе американские индексы, а вслед за ними и весь мир, очень серьезно просели. И если в начале недели падал только Facebook, который наряду с другими технологичными гигантами давно на прицеле за свое величие, и вполне может разделить судьбу промышленных гигантов начала 20-го века, то к концу недели к нему добавился широкий спектр рынка. Индекс S&P500 продолжает падать. Потеряв в четверг 2,5%, в пятницу он откроется на отметке в 2643 пункта.

В первую очередь тянет рынки вниз перспектива торговой войны, разворачиваемая Трампом против Китая. Еще и пришедший к нему советник, господин Болтон (не путать с психом Рамси Болтоном), отличается радикальными взглядами. Как и сам президент Трамп, который на усладу своим сторонникам, ностальгирующим по тем временам, когда деревья были большими, а у них самих здоровье позволяло гораздо больше, особенно в общении с женщинами, ставит на кон мировой экономический рост. Вата остается ватой во всем мире, вне зависимости от того, лепит ли она замысловатые фигурки из навоза в российской глубинке, или бегает с пистолетом по американской провинции. И теперь воинствующее невежество заставляет инвесторов опасаться, приводя к распродажам. Все ждут с нетерпением ответ Китая.

На этом фоне полетели вниз сырьевые товары, особенно руда, что не радует украинскую гривню. И нельзя забывать о том, что ФРС повысила ставку на этой неделе, проведя первое большое заседание с новым руководством. Ожидаемо и предсказуемо. Инвесторы, наверняка, загрустили по тем временам, когда именно заседание ФРС и попытки по интонациям угадать настроение членов регулятора, были основными определяющими факторами для рынка. Все-таки предсказать поведение скучного профессора экономики или опытного банкира проще, чем угадать поступки инфантильного и необразованного человека, пытающегося доказать, что у него самый большой в мире.

До украинского сегмента еврооблигаций еще не успели докатиться распродажи. Доходность суверенных бумаг остается в диапазоне 4,5%- 8,0%. Мироновский хлебопродукт успел осуществить свою сделку до того, как рынки окончательно окрасились в красный свет. Компания выпустила восьмилетние бумаги с доходностью 6,95% на общую сумму $550 млн. И выкупила при этом с рынка существующие бумаги на $410 млн. Удлинила свой долг, обезопасив себя от колебаний рынка в ближайшем будущем, нарастив финансовые обязательства на умеренные $140 млн. На этой же неделе о намерении осуществить подобную сделку заявил Метинвест. Компания готова со значительной премией выкупить свои бумаги с рынка и заменить все более длинным выпуском. И если «Наша ряба» проводила простое управление долгом, то Метинвест горит желанием отправить в историю многие дополнительные обязательства, взятые при реструктуризации долга. Те, что теперь очень мешают жить, особенно ее собственнику (у футбольного клуба Шахтер, например, сплошные распродажи и давно не было дорогих бразильцев на вход). На очереди ДТЭК, который прошел через такую же реструктуризацию и точно так же взял на себя много дополнительных обязательств, но успеет ли он выйти весной или компания появится на глаза инвесторов уже после летних каникул, пока остается загадкой.

А на отечественных полях вышло много новых цифр. Сначала поговорим о хороших. Статисты пересмотрели ВВП по итогам прошлого года и насчитали целых 2,5% роста (как всегда, для графа де Ла Фер слишком мало, для Атоса слишком много). После чего, еще и Национальный Банк решил принять новую реальность и признал официально, что украинские заробитчане в прошлом году перечислили (а точнее, провезли в маршрутках) в страну более $9 млрд. Просто взяв за основу данные польского и других центральных банков. В результате, недостаток торгового баланса Украины оказался ниже 2% от ВВП, что относит Украину по этому показателю к очень здоровым странам. А стабильность гривни последних лет получила дополнительное официальное объяснение, как и активный выход на украинский рынок лоукостеров, которые продолжают наращивать мощности по транспортному сообщению украинских и польских городов и намереваются соперничать с традиционными маршрутками. Одновременно, удивили негативные февральские данные. Тут сплошная и повальная депрессия. В феврале резко упали потребительские настроения украинцев, замедлился рост розничных продаж. И как вишенка на торте, последние электоральные опросы показали просто таки ужасную для рынков картину, после которой многим, наверняка, резко перехотелось даже думать об инвестировании в Украину. И все это случилось на фоне роста доходов и роста экономики без каких-то внятных традиционных причин.

Но, вероятно, ответ пусть и анекдотичен, но очень прост. И помогли разобраться немцы. В Германии в феврале резко упали индексы сервиса услуг и промышленности, оцениваемые и по настроениям. И причиной падения стал резкий рост тех, кто ушел на больничный в марте в связи с плохой погодой. Долгая зима подкосила немцев, холодный февраль вполне мог еще раньше ударить в голову украинцам. Все-таки уж очень мало было этой зимой солнечных дней, тут кого угодно вогнать в депрессию можно, даже Савченко не нужна. Возвращаясь к фондовому рынку, отмечу, что у Минфина состоялся один из самых удачных аукционов в этом году. Правительство смогло привлечь как гривню, так и евро, разместив номинированные в европейской валюте бумаги со сладким уровнем доходности в 4%. При этом гривня нервно колебалась в узком диапазоне, оставаясь близко от 26,3 гривен за доллар. А украинский рынок акций, как всегда, резко вырос после экспирации. И как всегда это был рост одного дня. Индекс УБ открылся в пятницу на отметке 1658 пунктов. И главным событием недели тут стал аукцион Фонда гарантирования вкладов, продававшего пакет акций Мотор Сичи. Теперь ответственные товарищи из Фонда могут готовить дырочку на кителе для медальки, потому как аукцион прошел просто прекрасно для Фонда, а сам пакет был продан существенно выше рыночного уровня. Есть еще порох в пороховницах и интерес к украинским акциям, что одновременно радует и пугает.

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