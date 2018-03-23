Известная американская певица Бейонсе опубликовала на своей странице в Instagram фотографии, на которых она красуется в изысканном наряде, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что Бейонсе облачилась в белое элегантное платье, дополнив его изящными туфлями-лодочками и маленькой сумочкой в тон.

Элегантный и нежный образ певица сочетала с массивными аксессуарами и темного цвета помадой.

Кроме этого, за несколько часов снимки певицы собрали миллионы лайков в соцальной сети.

Как сообщал svodka.net, известная модель Кендалл Дженнер выставила на своей страничке в Instagram новую откровенную фотосессию, которую сделала украинский фотограф Саша Самсонова. Снимки вызвали бурное обсуждение у ее подписчиков.

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