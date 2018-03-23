МИД Франции выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией на Донбасс

"Мы решительно настроены продолжать нашу помощь. Франция приняла решение оказать финансовую помощь двум негосударственным организациям гуманитарного направления, которые работают на Донбассе. Франция выделит 500 000 евро ", - сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции с главой МИД Украины Павел Климкин 23 марта, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Донбассе и сказал, что она критический характер.

По словам Ле Дриана, Франция предоставляет средства на реализацию проектов продовольственного обеспечения местного населения, а также на проект по реставрации школы в городе Красногоровка Донецкой области и проект по восстановлению резервуаров на водонапорной станции в городе Попасная Луганской области.

Ранее, правительства Канады и Швеции выделили $ 2 млн на восстановление Донбасса.