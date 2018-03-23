|Реально испугались: в Раде признались, почему разрешили арестовать Савченко
|23.03.2018 14:59
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Народные депутаты проголосовали за снятие неприкосновенности, задержание и арест Надежды Савченко из-за того, что действительно восприняли информацию о подготовке теракта и испугались его возможных последствий.
Об этом в комментарии "" сообщил один из парламентариев, находившихся в зале во время голосования по вопросу снятия неприкосновенности с Савченко, передает .
"Все проголосовали, потому что реально испугались", - отметил депутат.
Напомним, что за снятие с Саченко неприкосновенности проголосовал 291 депутат. Еще 277 голосов поддержали задержание депутата, а за ее арест в зале нашлось 268 голосов. Надежду Савченко задержали сразу после завершения заседания.
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