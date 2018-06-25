Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение

"24 июня, ситуация в районе проведения ООС оставалась контролируемой. Во второй половине суток российские оккупационные войска увеличили использование оружия крупного калибра, которая запрещена минского договоренностями. Зафиксировано также огонь из танка и БМП" , - говорится в сводке пресс-центра Операции объединенных сил по состоянию на 7:00 25 июня.

"На Луганском направлении боевые действия продолжались в районе населенного пункта Крымское. Там враг применял по нашим позициям артиллерии калибром 122 мм, 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие, а у Луганского и Новозвановка обстрелы были из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - добавили в пресс-центре.

На Донецком направлении под прицельным огнем находились защитники Марьинки, Авдеевки и Каменки.

На Мариупольском направлении горячее было в Водяное. Там русские наемники вели огонь по нашим позициям из ствольной артиллерии и 82-мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Позиции вокруг Лебединского подверглись обстрелам из танка и 122-мм артиллерийских систем.

Также враждебная активность наблюдалась в районе населенных пунктов Богдановка, Гнутово и Широкино ", - отметили в ООС.

"Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу", - заявили в пресс-центре.

"В течение текущих суток враг трижды прицельным огнем из стрелкового оружия беспокоил наши подразделения в районе населенных пунктов Марьинка, что на Донецком направлении, Гнутово и Широкино - на Мариупольском. Потерь между наших защитников нет» , - говорится в отчете.