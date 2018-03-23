Уже в текущем году первые четыре вертолета, в том числе медицинский для эвакуации раненых, и спасательный, поступят ДСНС

Об этом на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, передает "Интерфакс-Украина" .

"Сейчас Жан-Ив поедет подписывать с Арсеном Аваковым протокол о намерениях покупки французских вертолетов" , - сказал Климкин.

Вертолеты приобретаются для нужд украинских спасателей, рассказал детали договоренностей Президент Петр Поршенко.

"Это еще один важный шаг по обеспечению спасателей, когда они быстро смогут добраться до раненых и смогут оказывать помощь", - отметил он во время рабочей поездки в Ровенскую область.

По словам Порошенко, уже в текущем году первые четыре вертолета, в том числе медицинский для эвакуации раненых, и спасательный, поступят ДСНС.