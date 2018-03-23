Решение было принято властями Китая в ответ на новые американские пошлины на сталь и алюминий

Речь идет о введении тарифов на американские товары на сумму 3 миллиарда долларов. Это решение было принято властями Китая в ответ на новые американские пошлины на сталь и алюминий , - п овидомляе Bloomberg .

Согласно решению Министерства торговли, Китай наложит 25% таможенной пошлины на американскую свинину и алюминий, а также 15% на американскую металлургическую продукцию, фрукты и вино.

По информации Bloomberg, объявлен список товаров не является исчерпывающим. Главной целью будущих торговых ограничений КНР может стать компания Boeing Co. Так, президент Китая может отменить заказ компании на сумму 38000000000 долларов.

Кроме этого, под угрозой потенциальных китайских тарифов находится американская технологическая продукция и сектор услуг.

Ранее сообщалось, что Белый дом готовится к вводу пошлин на китайские товары на сумму $ 60 млрд.