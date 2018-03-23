Компания «Газ-Альянс» беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко стала единственным поставщиком угля из оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в Россию, сообщает 22 марта .

Как рассказал агентству «депутат народного совета «ДНР» Владислав Бриг, «Газ-Альянс» «назначена единственным поставщиком угля». Источник в руководстве угольной компании «Ровенькиантрацит», подконтрольной боевикам «ЛНР», также подтвердил РБК, что вывоз угля передали исключительно связанным с Курченко структурам.

По словам Брига, «это все делается в рамках работы «Внешторгсервиса» по предприятиям, перешедшим под госуправление». По его словам, компания «Внешторгсервис» взяла на себя управление угольными и металлургическими предприятиями на оккупированных территориях Донбасса, а «Газ-Альянс» отвечает за сбыт их продукции. Бриг добавил, что «это абсолютно гуманитарный неприбыльный проект».

Еще один собеседник агентства рассказал, что угольные трейдеры составили проект обращения на имя президента России Владимира Путина, главы правительства РФ Дмитрия Медведева, директора ФСБ и генпрокурора России о передаче структурам Курченко монополии на экспорт донбасского угля. По его словам, трейдеры недовольны новой схемой поставок, так как терпят многомиллионные убытки.

В документе утверждается, что 14 марта 2018 года министерство экономического развития России направило телеграмму «РЖД Логистике», в которой сообщается о запрете вывозить уголь с Донбасса для всех компаний за исключением «Газ-Альянса». При этом в пресс-службе министерства экономического развития РФ на требование РБК о предоставлении «Газ-Альянсу» статуса эксклюзивного поставщика угля с Донбасса сообщили, что «этот вопрос не входит в сферу деятельности ведомства, у нас есть только межведомственная комиссия, которая занимается гуманитарной помощью».

Компания «Внешторгсервис» зарегистрирована в Южной Осетии, ее генеральным директором является Владимир Пашков, ранее занимавший должность вице-губернатора Иркутской области, сообщает РБК.

Один из бывших главарей боевиков «ДНР», экс-глава «совбеза ДНР» Александр Ходаковский писал в ноябре 2017 года в Facebook, что «оперативный контроль над «Внешторгсервисом» был передан в руки оказавшемуся в России, но не порвавшему, судя по возврату ему одесских активов и многочисленным коммерческим операциям, с Украиной Сергею Курченко».

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