В пятницу, 23 февраля, принц Гарри с невестой Меган прибыли с официальным визитом в Белфаст, сообщает jetsetter . Стоит отметить, что визит является частью неофициального тура принца Гарри и Меган Маркл по стране перед предстоящей свадьбой 19 мая. Пара уже посетила многие города Великобритании и столица Северная Ирландия замыкает предсвадебный тур по стране. Первой остановкой стал EIKON центр - площадка социальной инициативы Amazing the Space для более чем 2000 детей. Принц Гарри организовал этот проект в сентябре 2017 года во время своего первого визита в Северную Ирландию. Кроме этого, в EIKON центре Принц Гарри и мисс Маркл наблюдали за выступлениями местных школ, и отметили, что искусство может объединять разные сообщества. После посещения центра пара отправилась в Crown Bar, который находиться в одном из самых исторических зданий в центре Белфаста. Дли визита в Северную Ирландию будущая герцогиня выбрала пальто Mai Belted Wool Waterfall Collar, свитер от Виктории Бекхэм и юбку Greta Constantine. А дополнила свой образ Меган Маркл велюровыми лодочками Jimmy Choo и сумкой Charlotte Elizabeth The New Edition Bloomsbury. Как сообщал svodka.net.uа ранее, Меган Маркл и принц Гарри выбрали кондитера для приготовления своего свадебного торта. Королевский десерт для самой ожидаемой свадьбы года изготовит кондитер Клэр Птэк. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



