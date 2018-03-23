Cadogan увеличила суточную добычу на скважине "Блаж-3" в 2,8 раза

Британская Cadogan Petroleum plc, владеющая активами в Украине, после капитального ремонта и стимулирования скважины "Блаж-3" на Монастырецком месторождении (Львовская обл.) увеличила добычу на ней в 2,8 раза – до 125 баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boepd), сообщила компания на сайте Лондонской фондовой биржи.

"В результате проведенных работ общее производство Cadogan превысило 300 баррелей (из которых чистая доля Cadogan - 290 boepd)", – говорится в сообщении компании.

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Ранее Cadogan успешно провела работы по ремонту и стимулированию скважины "Блаж-1".

Как сообщалось, Cadogan в 2017 году нарастила среднесуточную добычу углеводородов на 34% - до 167 boepd (из которых чистая доля Cadogan - 155 boepd), а на конец года добыча достигла 190 boepd (чистая доля Cadogan - 176 boepd).

Основной рост добычи обеспечило Монастырецкое месторождение, на котором были проведены капитальные ремонты скважин, перезапущены ранее остановленные скважины.

Cadogan занимается разработкой месторождений в Восточной и Западной Украине, в частности Дебеславецкого и Черемхивского месторождений.

Монастырецкое месторождение расположено во Львовской области. Нефть, добываемая на нем, имеет незначительное содержание газа и воды, обрабатывается на месте и поставляется покупателям автомобильным транспортом.