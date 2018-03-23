Еще 12 ранены

Об этом сообщает АР .

"Большой взрыв вызвал пожар на незаконной фабрике фейерверков в восточном индийском городе, в результате чего погибли по меньшей мере пять рабочих и ранено еще 12 человек" , - говорится в сообщении.

Раненые госпитализированы, пятеро из них находятся в критическом состоянии.

Среди погибших - трое детей руководителя фабрики, который руководил ею без лицензии в доме, арендовался, в городе Бихаршариф.

Причина взрыва, который повредил четыре соседние здания, пока не известно. Ведется расследование.