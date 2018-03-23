Дмитрий Россошанский, осужденный на 7 лет тюрьмы за смертельное ДТП под Киевом, может выйти на свободу по амнистии.

Об этом заявила Анастасия Ноздровская, дочь убитой правозащитницы Ирины, которая при жизни добивалась наказания для обвиняемого, передает корреспондент «Обозревателя».

По словам Анастасии Ноздровской, прокуратура Киевской области не внесла отягчающие обстоятельства дела в обвинительный акт. В частности, речь идет о том, что Дмитрий Россошанский был в состоянии наркотического опьянения на момент совершения ДТП.

«Это, а также тот факт, что Россошанский не вызвал медицинскую помощь, является отягчающим обстоятельством», – рассказала Анастасия. Дочь погибшей правозащитницы предполагает, что прокуратура могла так поступить умышленно, и обвиняет правоохранителей в халатности.

Адвокат семьи Ирины Ноздровской Владимир Фурман сообщил, что если прокуратура не внесет изменения в обвинительный акт до следующего заседания суда, Дмитрия Россошанского могут выпустить на свободу уже 27 марта.

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