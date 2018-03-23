|Как сделать полотенца белыми без кипячения и стирки
|23.03.2018 15:22
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Этот способ очень старый, и вероятно для кого-то не новый, но все же я хочу вам рассказать как сделать полотенца белыми без кипячения и стирки. Это очень просто, и совсем незадачливо, пишет со ссылкой на .
При этом мы не будем использовать никаких замудренных и дорогих средств. В моей семье этот метод живет уже много-много лет!
Как сделать полотенца белыми без кипячения и стирки. Пошаговое описание
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