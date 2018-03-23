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Как сделать полотенца белыми без кипячения и стирки
23.03.2018 15:22
Как сделать полотенца белыми без кипячения и стирки По теме:

Этот способ очень старый, и вероятно для кого-то не новый, но все же я хочу вам рассказать как сделать полотенца белыми без кипячения и стирки. Это очень просто, и совсем незадачливо, пишет  со ссылкой на .

При этом мы не будем использовать никаких замудренных и дорогих средств. В моей семье этот метод живет уже много-много лет!

Как сделать полотенца белыми без кипячения и стирки. Пошаговое описание

  1. Вскипятите воду в ведре для вываривания.
  2. Когда закипит добавьте в воду 2 столовые ложки подсолнечного масла, хорошенько перемешайте Затем всыпьте половину стакана любого стирального порошка, е еще 2 столовые ложки сухого недорого отбеливателя.
  3. Опустите в только, что закипевшую воду полотенца (полотенца должны быть сухими), и оставьте их там пока вода полностью не остынет.
  4. Затем прополоскайте и все.
  5. Я не химик и затрудняюсь, что за химический процесс происходит. Но полотенца всегда становятся белыми! Всегда!






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