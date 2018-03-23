Этот способ очень старый, и вероятно для кого-то не новый, но все же я хочу вам рассказать как сделать полотенца белыми без кипячения и стирки. Это очень просто, и совсем незадачливо, пишет со ссылкой на .

При этом мы не будем использовать никаких замудренных и дорогих средств. В моей семье этот метод живет уже много-много лет!

Как сделать полотенца белыми без кипячения и стирки. Пошаговое описание

Вскипятите воду в ведре для вываривания. Когда закипит добавьте в воду 2 столовые ложки подсолнечного масла, хорошенько перемешайте Затем всыпьте половину стакана любого стирального порошка, е еще 2 столовые ложки сухого недорого отбеливателя. Опустите в только, что закипевшую воду полотенца (полотенца должны быть сухими), и оставьте их там пока вода полностью не остынет. Затем прополоскайте и все. Я не химик и затрудняюсь, что за химический процесс происходит. Но полотенца всегда становятся белыми! Всегда!

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