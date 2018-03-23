11 января мобильная связь Vodafone (МТС) отключилась на всей оккупированной территории Донбасса. В «ДНР» она не появилась до сих пор.

В «ДНР» заявили о «задолженности» украинского оператора «Vodafone» перед бюджетом псевдореспублики в сумме 800 миллионов рублей. Об этом заявил так называемый «министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев», — пишут сепаратистские СМИ, информирует svodka.net.

«На сегодняшний день с налоговыми обязательствами у компании оператора «Vodafone», или как ее называют «МТС-Украина», следующая картина: компания не заплатила ни одной копейки налогов в бюджет Республики… По недоплаченным суммам – там порядка 800 миллионов рублей. Это деньги, которые за этот период не были оплачены, прямых налоговых обязательств. А из выплат налогов формируются и зарплаты бюджетников – то, что называется государственными обязательствами — сказал он.

При этом он заявил, что если «Vodafone» хочет вернуться на оккупированную территорию Донетичны, то оператор должен якобы зарегистрироваться и заплатить налоги оккупантам.

«Конкретно по «Vodafone»: если он хочет вернуться, то теперь будет не так, что он пришел и включился – он приходит в Министерство доходов и сборов, регистрируется, этой компании выставляются налоговые претензии. Если оплата есть, он включается и работает дальше. Если оплаты у «Vodafone» нет, то, ребята, извините, я как налоговый залог реализую все это тому, кто это купит. Будет это «Феникс» или кто-то другой – мне все равно. По сумме налоговых обязательств эти деньги я все равно получу в бюджет Республики», — сказал он.

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Как сообщалось ранее, 11 января мобильная связь Vodafone (МТС) отключилась на всей оккупированной территории Донбасса. В «ДНР» она не появилась до сих пор. В этой ситуации резко возрос спрос на стартовые пакеты ранее непопулярного сепаратистского оператора «Феникс», созданного на украденном у украинского «Киевстара» оборудовании. За короткое время к нему подключилось более 100 тысяч новых абонентов. Однако, «Феникс» оказался не в состоянии обслуживать резко возросший трафик и обеспечивать достойный уровень связи.

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