Фигуристка Татьяна Навка показала свою тренировку. Навка: Показываю вам одно из своих упражнений, которые помогают мне быть гибкой и подвижной Фото: tatiana_navka / Instagram Видео упражнения, которое является частью ее тренировки, Навка разместила в Instagram."Показываю вам одно из своих упражнений, которые помогают мне быть гибкой и подвижной", – написала она. Уже завтра мы стартуем в Мегаспорте с нашим волшебным мюзиклом-сказкой «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» , а сегодня я показываю вам одно из своих упражнений, которые помогают мне быть гибкой и подвижной * ‍ * ‍ * ‍ * PS: главное желание * ещё неделю назад, я не могла этого сделать * #рубрикаспортоттатьянынавки #русланилюдмила #татьянанавка #навкашоу Публикация от Tatiana Navka (@tatiana * navka) 23 Мар 2018 в 3:14 PDT Ранее Навка показала асану на фоне медвежьей шкуры. Также она поделилась видео своих занятий восточными единоборствами.Навка родилась 13 апреля 1975 года в Днепропетровске. Она трехкратная чемпионка России, трехкратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка в танцах на льду. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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