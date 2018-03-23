|Навка продемонстрировала гибкость тела
|23.03.2018 15:26
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Уже завтра мы стартуем в Мегаспорте с нашим волшебным мюзиклом-сказкой «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» , а сегодня я показываю вам одно из своих упражнений, которые помогают мне быть гибкой и подвижной * * * * PS: главное желание * ещё неделю назад, я не могла этого сделать * #рубрикаспортоттатьянынавки #русланилюдмила #татьянанавка #навкашоуПубликация от Tatiana Navka (@tatiana * navka) 23 Мар 2018 в 3:14 PDT
Ранее Навка показала асану на фоне медвежьей шкуры. Также она поделилась видео своих занятий восточными единоборствами.Навка родилась 13 апреля 1975 года в Днепропетровске. Она трехкратная чемпионка России, трехкратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка в танцах на льду.
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