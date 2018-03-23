В Шевченковском суде повздорили прокурор и Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке госпереворота.

Прокурор Александр Банник попытался провести аналогию между делом Савченко и историей российских спецназовцев Александрова и Ерофеева.

Банник выставил захваченных в плен российских военных в положительном свете по сравнению с Савченко. Сторонники Надежды возмутились, начались перепалки, в адрес прокурора прозвучало ряд крепких высказываний.

Полиция пыталась успокоить сторонников Савченко и сдержать их от активных действий. Тогда судья встал и сообщил, что удаляется в совещательную комнату. Савченко после этого выкрикнула, что прокурор долб...б.

В так называемой "ЛНР" готовы рассмотреть вопрос о предоставлении политического убежища задержанному в Киеве нардепу Надежде Савченко. Такое заявлени сделал Владислав Дейнего, полпред "ЛНР" на переговорах в Минске. При этом он акцентировал внимание на то, что Луганск не вербовал Савченко. Об этом сообщает российское издание МК.

"Если бы у нас были планы по убийству Порошенко и остальных украинских лидеров при помощи наших сторонников в Киеве, мы никогда об этом не заявили публично. Могу сказать, что Луганск не вербовал Савченко в свои диверсанты и не строил с ней никаких совместных планов по государственному перевороту на Украине, чтобы затем заключить мирное соглашение с новыми властями", - заявил Дейнего.

Также полпред "ЛНР" на переговорах в Минске считает, что Порошенко, боясь конкуренции со стороны Савченко, хочет дискредитировать ее и отстранить от политики.

"Очевидно, что Порошенко боится Савченко, так как она одна из немногих людей в украинской политике, которая не боится называть вещи своими именами и говорит правду в том виде, как она ее понимает в меру своих способностей. Такие люди опасны для сложившегося в результате Майдана режима, особенно в контексте приближающихся президентских выборов. Порошенко боится, что Савченко пользуется в обществе большей поддержкой, чем он, следовательно хочет дискредитировать ее и изолировать от участия в политике. Если над Савченко нависнет угроза лишиться свободы, она может обратиться к ЛНР за политическим убежищем. Мы обещаем рассмотреть этот вопрос", - добавил Владислав Дейнего.

Напомним, что 22 марта Верховная Рада сняла с Героя Украины и народного депутата Надежды Савченко неприкосновенность. Генпрокурор Юрий Луценко в тот же день вручил Савченко "пидозру" в подготовке терактов и свержения власти.

Ночь опальная нардеп провела в следственном изоляторе СБУ.

Напомним, Савченко сегодня, 23 марта, избирают меру пресечения по делу подготовки терактов в центре Киева.

Вчера парламент снял неприкосновенность с бывшей летчицы, одобрив ее задержание и арест.

Отметим, депутат Верховной Рады Надежда Савченко не считает "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями.

Об этом она заявила в ходе заседания Шевченковского райсуда, который избирает меру пресечения.

"Из только, что только что сказали, правда в одном: я не уважаю ни президента, ни Верховную Раду...

Это поддерживает 98% украинцев, которые также считают меня героем Украины.

ДНР и ЛНР не являются террористическими организациями.

Поэтому вы спекулируете. Нет террористических организаций ДНР и ЛНР.

Это временно оккупированная территория, где проживают люди", - заявила она после того, как прокурор зачитал обвинение.

Прокурор повторил ранее озвученные факты генпрокурором Луценко. Он подчеркнул, что Савченко, "будучи совершенно настроенной личностью, установила личный контакт с террористами Захарченко и Плотницким ещё в 2014 году".

"Вступив в преступный сговор, она планировала широкомасштабные террористические акты с подрывом из минометов и с использованием гранат зданий Верховной Рады и госучреждений в правительственном квартале. А также планировала осуществить массовые убийства должностных лиц, народных депутатов... захват жилых домов с последующим убийством президента Пётра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова и других высших должностных лиц в государстве", - сообщил он.

Она заявила, что к ней ежедневно более 20 обращений граждан, правоохранителей, судей просят ее о помощи, как народного депутата.

"Я остаюсь в Украине и буду ходить в парламент для того, чтобы они не забывали, что они боятся украинского народа.

Принято политическое решение меня задержать.

Если я остаюсь в тюрьме я еще раз оглашу, что такое народ Украины и что такое герой.

С сегодняшнего дня я выхожу на голодовку", - заявила Савченко.

Напомним, следствие считает, что депутат Надежда Савченко вместе с Владимиром Рубаном, главарями террористической организации "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым планировали осуществление в Украине ряда терактов и покушений на представителей власти с целью насильственного свержения конституционного строя в Украине.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира