Специалисты говорят, что это из-за пыли

В мэрии Измаила заявили, что направили образцы в Дунайскую гидрометобсерватория и в Одесский лабораторный центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей с просьбой провести лабораторные исследования, передает "Думская" .

Специалисты Дунайской гидрометобсерватории показали, что кислотность представленных образцов снега нейтральная. В них присутствуют частицы песчано-глинистых фракций, по которым снег и приобрел необычный цвет. Примеси были принесены сильными ветрами.

Опасности для людей, животных и растений осадки не представляют. Выводы одесского лабораторного центра будут позже. Машина с образцами снега выехала в Одессу.