|На юге Одесской области выпал желтый снег
|23.03.2018 15:28
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Специалисты говорят, что это из-за пылиВ южных районах Одесской области сегодня утром выпал снег желтого цвета.
Фото: dumskaya.net
В мэрии Измаила заявили, что направили образцы в Дунайскую гидрометобсерватория и в Одесский лабораторный центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей с просьбой провести лабораторные исследования, передает "Думская" .
Специалисты Дунайской гидрометобсерватории показали, что кислотность представленных образцов снега нейтральная. В них присутствуют частицы песчано-глинистых фракций, по которым снег и приобрел необычный цвет. Примеси были принесены сильными ветрами.
Опасности для людей, животных и растений осадки не представляют. Выводы одесского лабораторного центра будут позже. Машина с образцами снега выехала в Одессу.
Напомним, что Верховная Рада на утреннем заседании во вторник, 20 марта, приняла во втором чтении и в целом законопроект №6106 о стратегической экологической оценке , который является одним из ключевых требований Соглашения об ассоциации Украины и Европейского Союза.