|В Нацбанке назвали факторы роста ВВП в 2018 году
|23.03.2018 15:29
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В 2018 году экономический рост ускорится учитывая высокие деловые ожидания предприятий, сохранение значительных темпов роста реальных заработных плат и смягчение налоговой политики, передает со ссылкой на НБУ.
“В 2018 году экономический рост ускорится по сравнению с прошлым годом учитывая высокие деловые ожидания предприятий, прогнозируемое сохранение значительных темпов роста реальных заработных плат и смягчение фискальной политики”, — сказано в сообщении.
Также, по словам специалистов Нацбанка, в целом благоприятной остается конъюнктура на внешних рынках, что находит отражение как в динамике мировых цен на сырьевые товары, так и высоких темпах экономического роста стран — основных торговых партнеров Украины.
Отметим, согласно макропрогноза Нацбанка, ожидается, что в текущем году рост реального ВВП ускорится до 3,4%.
Напомним, по данным “Укравтодора” развитие украинских дорог обеспечит около 800 млрд грн роста ВВП.