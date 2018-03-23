Лидер «Батьківщина» Юлия Тимошенко заявляет, что по возвращении в Украину Надежду Савченко надо было год психологически реабилитировать.

Об этом она сказала журналистам.

«Надежда Савченко — это моя личная глубокая боль. Хорошо помню, как вся Украина и демократические страны мира смотрели с восхищением на настоящего Героя Украины… Когда совместными усилиям Надежда получила свободу, то перед ее глазами были все дороги, которые она могла выбрать, чтобы пройти путь становления политической нации», — сказала она.

«Мне очень жаль, что так трагически это все сегодня завершилось», — заявила Тимошенко.

Экс-премьер рассказала, что вчера не голосовала за представление на Савченко, потому что «была в командировке в другой стране».

«Если бы была, голосовала бы за снятие неприкосновенности, но не голосовала за арест. Можно было, не арестовывая человека, разобраться со всеми обстоятельствами и после этого принимать решение судом», — продолжила Тимошенко.

«Меня спрашивают, если бы сегодня снова все повторилось сначала, стала бы я лично в защиту Надежды Савченко? Мы не могли тогда знать, какая будет политика Нади после возвращения. Я бы шаг в шаг повторила бы то, что тогда делала.

Это привело к неадекватному восприятию реальности

Но единственная ошибка, которую в том числе допустила наша команда, нам надо было после того, как Надежда вернулась домой, пережив колоссальные стрессы, надо было настаивать на длительной психологической реабилитации. Это было бы единственное правильное решение. Минимум год. А она, думая что из стали, из тюрьмы — сразу на поле политического боя. Это привело к такому неадекватному восприятию реальности и агрессии, которая могла угрожать и стабильности и целостности территории Украины», — заявила нардеп.

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