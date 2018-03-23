Рост ВВП Украины на 2,5% в год является недостаточным, считает президент Украины Петр Порошенко. Порошенко отметил, что экономика Украины адаптировалась к новым условиям Фото: pressident.gov.ua "Увеличение валового внутреннего продукта оказалось большим, чем ожидалось: вместо 1,8% оно составило 2,5%. Это четкое свидетельство того, что экономика адаптировалась к новым условиям, это подтверждение того, что, как я и говорил, худшее позади. Но это так же означает, что нечему радоваться. Подобные темпы роста слишком скромные и хороши только тем, что эти темпы пришли на смену глубокому падению предыдущих лет", – отметил он.Порошенко добавил, что такие темпы роста являются абсолютно недостаточными."Ключевая задача, которая стоит сегодня перед нашей страной, выйти на темпы роста 5–6% ВВП в год. Я утверждаю, что это абсолютно реально", – подчеркнул президент.Он напомнил, что рост экономики является сферой ответственности Кабинета Министров. Президент пообещал, что будет делать все возможное, чтобы помочь правительству в этом вопросе.21 марта в Госстате сообщили, что рост ВВП в Украине в 2017 году составил 2,5%.В государственном бюджете на 2017 год был заложен рост ВВП на уровне 3%. В 2018 году, считают в НБУ, рост валового внутреннего продукта ускорится до 3,4%, в 2019–2020 годах – замедлится до 2,9%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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