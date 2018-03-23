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Порошенко заявил, что ВВП Украины должен расти на 5-6% в год
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23.03.2018 15:34
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Рост ВВП Украины на 2,5% в год является недостаточным, считает
президент Украины Петр Порошенко. Порошенко отметил,
что экономика Украины адаптировалась к новым условиям Фото:
pressident.gov.ua "Увеличение валового внутреннего продукта
оказалось большим, чем ожидалось: вместо 1,8% оно составило 2,5%.
Это четкое свидетельство того, что экономика адаптировалась к новым
условиям, это подтверждение того, что, как я и говорил, худшее
позади. Но это так же означает, что нечему радоваться. Подобные
темпы роста слишком скромные и хороши только тем, что эти темпы
пришли на смену глубокому падению предыдущих лет", – отметил
он.Порошенко добавил, что такие темпы роста являются абсолютно
недостаточными."Ключевая задача, которая стоит сегодня перед нашей
страной, выйти на темпы роста 5–6% ВВП в год. Я утверждаю, что это
абсолютно реально", – подчеркнул президент.Он напомнил, что рост
экономики является сферой ответственности Кабинета Министров.
Президент пообещал, что будет делать все возможное, чтобы помочь
правительству в этом вопросе.21 марта в Госстате сообщили, что рост
ВВП в Украине в 2017 году составил 2,5%.В государственном
бюджете на 2017 год был заложен рост ВВП на уровне 3%. В 2018 году,
считают в НБУ, рост валового внутреннего продукта ускорится до
3,4%, в 2019–2020 годах – замедлится до 2,9%.
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