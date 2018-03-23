Суд продолжит рассматривать иск Саакашвили к Порошенко по лишению гражданства 13 апреля

Кассационный административный суд Верховного суда Украины 13 апреля продолжит рассматривать иск экс-президента Грузии, лидера украинской партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко о незаконности указа о лишении его гражданства Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании в пятницу суд рассмотрел ряд ходатайств адвокатов М.Саакашвили.

В частности, защита просила вызвать в суд в качестве свидетелей членов комиссии по гражданству при президенте, которые в 2015 году принимали решение по предоставлению М.Саакашвили гражданства Украины и в 2017 году рекомендовали лишить его гражданства, сотрудников Государственной миграционной службы Украины (ГМС), которые имели отношение к подготовке документов, на основании которых принимался протокол комиссии по гражданству при президенте в отношении М.Саакашвили. Кроме того, адвокаты ходатайствовали о вызове в суд П.Порошенко и М.Саакашвили в качестве свидетелей по этому делу.

Из этих ходатайств коллегия Кассационного административного суда удовлетворила только те, которые касались вызова трех чиновников ГМС: одного сотрудника департамента ГМС Украины, занимающегося вопросами гражданства, одного сотрудника управления ГМС Украины в Киеве и одного сотрудника Шевченковского районного управления ГМС Украины в Киеве.

В вызове как свидетелей П.Порошенко, М.Саакашвили и членов комиссии по гражданству при президенте суд отказал. На предыдущем заседании суд уже отказал адвокатам М.Саакашвили в том, чтобы обеспечить личное участие его и президента Украины в рассмотрении жалобы на незаконность указа главы государства о лишении гражданства Украины экс-президента Грузии.

На следующем заседании 13 апреля суд должен заслушать 3 вызванных в качестве свидетелей чиновников ГМС Украины и приступить к изучению доказательств, предоставленных сторонами процесса, после чего, по процедуре суд должен вынести свое решение по этому делу.