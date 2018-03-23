Он выполнил неправильные действия после падения напряжения

Он выполнил неправильные действия после падения напряжения, заявил глава Минэкономразвития Грузии Дмитрий Кумсишвили, пишет " Интерфакс-Украина ".

Падение напряжения 16 марта было подтверждено изъятыми записями, объяснил министр, и после этого оператор должен выполнить определенную последовательность действий для обеспечения безопасности туристов - перевести подъемник на дизель-генератор и спустить вниз людей, которые остались в креслах.

"К сожалению, он допустил ошибку, не действовал по инструкции, это был фактор человеческой ошибки", - отметил Кумсишвили.

Соответствующий вывод экспертов будет направлено Министерству внутренних дел, осуществляющего расследование инцидента. Министр также уточнил, что оператор уже отстранен от работы на курорте.

Напомним, 16 марта в результате аварии на подъемнике в Грузии на горнолыжном курорте в Гудаури пострадали двое граждан Украины.