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Подъемник на курорте в Грузии вышел из строя из-за ошибки оператора
23.03.2018 15:36
Подъемник на курорте в Грузии вышел из строя из-за ошибки оператора
Он выполнил неправильные действия после падения напряжения
Авария на канатной дороге грузинского горнолыжного курорта Гудаури произошла из-за ошибки оператора.
Подъемник на курорте в Грузии вышел из строя из-за ошибки оператора Скриншот

Он выполнил неправильные действия после падения напряжения, заявил глава Минэкономразвития Грузии Дмитрий Кумсишвили, пишет " Интерфакс-Украина ".

Падение напряжения 16 марта было подтверждено изъятыми записями, объяснил министр, и после этого оператор должен выполнить определенную последовательность действий для обеспечения безопасности туристов - перевести подъемник на дизель-генератор и спустить вниз людей, которые остались в креслах.

"К сожалению, он допустил ошибку, не действовал по инструкции, это был фактор человеческой ошибки", - отметил Кумсишвили.

Соответствующий вывод экспертов будет направлено Министерству внутренних дел, осуществляющего расследование инцидента. Министр также уточнил, что оператор уже отстранен от работы на курорте.

Напомним,  16 марта в результате  аварии на подъемнике в Грузии  на горнолыжном курорте в Гудаури пострадали двое граждан Украины.

По предварительным данным, подъемник начал двигаться в обратном направлении после аварийной остановки из-за отключения электричества. В результате люди начали спрыгивать с подъемника и получили различные травмы. Сообщается, что грузинские власти компенсирует расходы на лечение пострадавших.

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