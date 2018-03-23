Ключевая задача украинской экономики - выйти на уровне 5-6% ВВП в год. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Луцке, передает

"Увеличение внутреннего валового продукта оказалось больше, чем мы ожидали - вместо 1,8% он составил 2,5%. Это четкое свидетельство того, что экономика адаптировалась к новым условиям", - заявил Президент.

Однако, по его словам, подобные темпы роста экономики являются слишком скромными, и хороши лишь тем, что "пришли на смену глубокому падению предыдущих лет".

"Они являются абсолютно недостаточными для условий, которые сложились в нашем государстве. Ключевая задача - выйти на уровне 5-6% ВВП в год", - заявил глава государства.

В прошлом году настоящий валовой внутренний продукт (ВВП) по сравнению с 2016 годом увеличился на 2,5%. Этого удалось достичь благодаря активизации внутреннего потребительского спроса и высокой инвестиционной активности.

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