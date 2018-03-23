В Москве из-за скандала с экипажем из самолета выгнали известную советскую и российскую певицу Любовь Успенскую, которая родилась в Киеве, пишет Styler .

По полученным данным, исполнительница устроила на борту воздушного судна скандал, поскольку стюардесса не разрешила ей взять с собой собаку, которая по правилам должна находиться в переноске. Успенская проигнорировала это требование, при этом оттолкнув стюардессу. В связи с инцидентом экипаж вынужден был вызвать полицейских, которые выпроводили артистку за борт.

Через некоторое время артискта все же улетела в Омск - она просто поменяла билеты в аэропорту на другой рейс.

В комментарии одному из российских телеканалов Успенская рассказала свою версию событий.

"У нас сумочка была в руках, только надо было ее открыть, а она не давала этого сделать. Такое поведение я считаю бестактным, следовательно мой директор попросил других членов экипажа заменить сотрудницу во время обслуживания в бизнес-классе, но та пошла к командиру экипажа. После этого меня и сняли с рейса", - заявила певица.

Как сообщал svodka.net ранее, в Турецкой республике певице Зухал Олкай вынесли приговор - десять месяцев лишения свободы в качестве наказания за оскорбление главы страны Реджеп Тайипа Эрдогана во время исполнения песни в 2016 году.

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