Формальное утверждение документа рассматривается Лондоном и Брюсселем как очередной важный шаг в процессе выхода Британии из Европейского союза. Лондон и Брюссель рассчитывают достигнуть широкого политического соглашения до октября Фото: ЕРА "Есть решение: 27 стран приняли руководящие принципы для будущих отношений ЕС – Великобритания после Brexit", – написал он. Decision: EU27 has adopted guidelines for the future EU-UK relations after #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) 23 марта 2018 г. Формальное утверждение документа рассматривается как очередной важный шаг в процессе Brexit, отмечает BBC News.Согласованный ЕС документ дает переговорщику от Брюсселя Мишелю Барнье мандат напрямую говорить с Лондоном о будущих отношениях. Ожидается, что широкое политическое соглашение будет достигнуто к октябрю, после чего его рассмотрят парламенты ЕС и Великобритании.Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Согласно его результатам, 51,9% британцев проголосовали за выход страны из сообщества, 48,1% – хотели остаться в ЕС.Официальная процедура выхода Британии из ЕС стартовала 29 марта 2017 года и займет два года.19 июня 2017 года в Брюсселе начались переговоры по Brexit. 7 декабря завершился первый этап диалога. Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года в 23.00 по лондонскому времени (30 марта в 1.00 по Киеву).Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает возможным перенос даты выхода страны из Европейского союза "на незначительный срок". Она рассчитывает заключить торговое соглашение и оборонный пакт с Брюсселем до Brexit.По данным издания BuzzFeed, анализ британского правительства о влиянии Brexit на экономику страны показал, что Соединенному Королевству будет хуже при любом смоделированном сценарии.7 марта председатель Европейского совета Дональд Туск направил 27 странам Европейского союза письмо о новых отношениях с Великобританией после Brexit.19 марта Лондон и Брюссель согласовали сроки переходного периода после Brexit. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки европейского марта великобритании союза выхода Теги: мир