Вот и встало всё на свои места. Балаклавы медленно сползли с протестующих физиономий и эти «светлые лица», как флюгеры, повернулись затылками. Рты плотно закрыты, глаза зажмурены и полная тишина.

22 марта 2016 Надежда Савченко была осуждена в России на 22 года и в последствии помилована. А 22 марта 2018 Савченко была вновь взята под стражу, но уже на Украине. И в связи с этим возникают вопросы к определенным персонажам, о которых сказано выше. Но сначала официоз:

Из официальной информации. 2018 год: Народный депутат Украины Надежда Савченко вчера, 22 марта, была в здании Верховной рады по подозрению в подготовке государственного переворота и серии терактов. Задержание произошло после того, как ее коллеги-парламентарии одобрили три представления Генпрокуратуры Украины (ГПУ): о снятии с Савченко депутатской неприкосновенности, ее задержании и аресте. Савченко была допрошена в качестве подозреваемой, судебное заседание по заключению ее под стражу может состояться сегодня. Верховная рада большинством голосов поддержала все три предложения ГПУ. Сразу после голосования Савченко покинула здание парламента, но через час вернулась туда. Там она была задержана следователями, которые препроводили ее в здание СБУ. Президент Петр Порошенко назвал задержание Савченко «предотвращением российской спецоперации» по уничтожению Украины.

Из официальной информации. 2016 год: Надежда Савченко была помилована и вернулась из российской тюрьмы на Украину в мае 2016 года. Бывшую военнослужащую встречали как национальную героиню. Петр Порошенко и Юлия Тимошенко стремились первыми сфотографироваться с ней. В российской тюрьме Савченко провела 709 дней, за это время получила всемирную известность и стала символом страны. Савченко на заседаниях российского суда кричала, показывала неприличные жесты, пела песни, и этого оказалось достаточно: украинские СМИ транслировали любое известие о ее судьбе, портрет Надежды украшал трибуну Верховной Рады, а Порошенко присвоил ей звание Героя Украины. Во время нахождения Савченко в российским СИЗО ее поддержали мировые политики и огромное количество российских оппозиционеров и СМИ

А теперь вопрос. Почему те россияне и не россияне, которые, когда Савченко сидела в российском СИЗО, требовали «Свободу Надежде Савченко», выходили на митинги и пикеты, подписывали многочисленные обращения и открытые письма во все инстанции, писали гневные статьи, посты и видеообращения, сейчас тихо замолчали в тряпочку? Почему не требуют «Порошенко, освободи Надежду!», не направляют международных правозащитников в «подвалы СБУ», где, наверное, голодает «героическая девушка», почему не подписывают петиции?

Может быть, они не в курсе? Газет не читают? Забыли? Заняты? Так вот, спрашиваю поименно всех тех, кто так активно стал грудью на защиту Надежды Савченко в 2015-2016 годах, «Почему молчим?».

Почему сейчас тихо заткнулись недавние обращения в адрес Президента Путина с требованием освободить Савченко из Лефортовской тюрьмы, которое организовала «Новая газета» в феврале 2015 года?

Да, да, я именно к вам обращаюсь, граждане Ксения Собчак, Виктор Шендерович, Наталья Синдеева, Божена Рынска, Филипп Дзядко, Людмила Улицкая, Зоя Светова, Дмитрий Муратов, Ирина Прохорова, Мариэтта Чудакова, Светлана Ганнушкина, Екатерина Гордеева, Елена Гремина, Ольга Седакова, Алёна Романова, Елена Коренева, Елена Гришина, Марина Вишневецкая, Виктор Васильев, Лев Рубинштейн, Владимир Войнович, Александр Гинзбург, Александр Архангельский, Евгений Асс, Гарри Бардин, Владимир Паперный, Сергей Зенкин, Георгий Ефремов, Наталия Соколовская, Игорь Иртеньев, Алла Боссарт, Владимир Мирзоев, Сергей Гандлевский и еще более одиннадцати тысяч человек.

Почему молчит народная артистка России Лия Ахеджакова? Та самая Ахеджакова, которая в 2016 году говорила о Савченко, находившейся в российской тюрьме, :

«Героям слава! Слава героям! Вот уж не посрамила Украину! И мне, конечно, за державу обидно, вот это стыдоба. Позорище. Грязная политика, мерзкая политика. Я никогда не знала, что такое Жанна д’Арк, я не могла себе это представить. Оказывается, в истории человечества есть такие. Еще раз скажу: героям слава. Надя, я тебя прошу, не убивай вот это прекрасное творение, которое нам дал Бог. Живи… Вся эта карательная камарилья споткнулась о невероятный характер этой девчонки. Невероятный, геройский».

А куда пропал писатель Владимир Войнович, в 2015 году в открытом письме от Президента Путина безотлагательно освободить Надежду Савченко? Владимир Николаевич, не помните? Напоминаю:

«Имя Савченко станет нарицательным. О ней будут слагать легенды, писать книги, снимать фильмы и называть ее именем улицы и площади. Пожалуйста, не позорьте лишний раз себя и Россию и не допустите гибели этой отважной женщины… Она должна быть просто освобождена».

А где же экс-миллиардер Ходорковский, еще недавно к Путину с требованием «Владимир Владимирович, прошу, отпустите Савченко. Просто по-человечески»? Где прежний депутат и нынешний товарищ Собчак Дмитрий Гудков, в 2016 году рвавший на себе дорогую рубашку с : «Теперь будет список Савченко и новые персональные санкции… Как выглядит наша страна, всей своей государственной машиной навалившаяся на одну, пусть и очень мужественную, женщину»?

Оппозиционер Илья Яшин еще два года назад просто таял при одном упоминании имени Надежды Савченко. : «У Савченко большое будущее в украинской политике: она дала своему народу пример мужества и достоинства, находясь за решеткой в чужой стране. Имя Надежды сейчас знает, наверное, каждый украинский школьник… Украина ведет борьбу за освобождение своих героев… Но самое главное, что показала история с Савченко: украинцы, похоже, научились по-настоящему ценить человеческую жизнь». А теперь нервно замолчал и делает вид, что никакой Савченко никогда и не существовало.

Отчего-то скромно затих и главред «Эха Москвы» Венедиктов. Тот самый, который в 2015 году вещал о том, что Савченко – это Жанна Д,Арк. : «Вот такой человек, такая Жанна Д'Арк попалась. И ее можно звать сектанткой – ну, Жанна Д'Арк и была сектанткой, собственно, в этом смысле. Никаких компромиссов, все!... Если она умрет, это будет кровавое – не черное, а кровавое пятно на Российской Федерации. Это будет много хуже, чем Литвиненко. Вот так историю с Надеждой Савченко я расцениваю. Поэтому, конечно, я думаю, что так же, как это было сделано и по Ходорковскому, и по Навальному, и по Pussy Riot, власть ведет переговоры с позиции силы – и нарвалась».

Да, кстати, и само «Эхо Москвы» почему-то тоже притихло вслед за своим главредом. Только краткая новостная информация о задержании Савченко. Никаких протестов, возмущений, требований. А ведь как кричали ребята в 2015 – 2016 годах «за Савченко», как надрывались бедолаги, аж из штанов выскакивали.

Да и с Новой газетой», «Дождем» и «Медузой» такая же история. Два-три года назад костьми ложились «Путин отпусти Савченко», а сейчас тихо дают только краткую новостную информацию. И больше ни-ни. Коллеги, что случилось?

И Русский ПЕН-центр отчего-то не требует от киевских властей свободы для «легендарной летчицы Савченко». Молчит. Молчит. Молчит. А мне вспоминается, как в 2016 году этот же Русский ПЕН-центр выпустил открытое , где сообщал следующее:

«Мы, члены Русского ПЕН-Центра, требуем признания несостоятельными итогов следствия, проведенного в отношении украинской военнослужащей Надежды Савченко, и суда, в результате которого прокуратура РФ потребовала для нее жестокого, несправедливого и неправосудного наказания. Мы требуем прекращения преследования Надежды Савченко по политическим мотивам… Мы требуем привлечения к ответственности следователей, свидетелей, прокуроров и судей, сфабриковавших ложное обвинение против Надежды Савченко, сфальсифицировавших доказательства ее вины, надругавшихся над самой идеей правосудия и гарантированного Конституцией РФ права на справедливое состязательное рассмотрение дела в суде… Мы требуем от руководства Российской Федерации строгой законности и уважения прав человека, подтвержденных Всеобщей Декларацией прав человека, Конституцией России».

Господа члены Русского ПЕН-центра, может проснетесь и прокомментируете арест в Киеве той же Надежды Савченко, за которую вы так драли глотки два с лишним года назад? Нет? Граждане подписанты Светлана Алексиевич, Александр Архангельский, Михаил Берг, Алла Боссарт, Алина Витухновская, Борис Вишневский, Сергей Гандлевский, Катерина Гордеева, Вероника Долина, Денис Драгунский, Нина Катерли, Юлий Ким, Андрей Макаревич, Сергей Пархоменко, Григорий Пасько, Ольга Романова, Юрий Рост, Лев Рубинштейн, Эдуард Успенский, Олег Хлебников, Григорий Чхартишвили, Ирина Ясина, Аркадий Бабченко, Андрей Бильжо, Сергей Бунтман, Леонид Гозман, Павел Гутионтов, Аркадий Дубнов, Дмитрий Зимин, Игорь Иртеньев, Акрам Муртазаев, Григорий Ревзин! Ну, скажите хотя что-нибудь! А в ответ тишина. А ведь еще недавно как кричали. До хрипоты.

В итоге, последняя история с Савченко явилась отличной лакмусовой бумажкой для отечественной либеральной оппозиции, как персонажей, так и СМИ. И этот лакмус безошибочно показывает цену всем, так называемым, протестам. Когда надо, «гнев народный» так и хлещет во все дырки, а когда не надо, сидят тихо, как перепуганные мышки.

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