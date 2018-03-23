Франция является важным политическим и экономическим партнером Украины - как в контексте развития Нормандского процесса, так и в контексте сотрудничества в различных секторах экономики, где показатель взаимного товарооборота можно довести до 3 млрд долл. в год. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, со ссылкой на пресс-службу Кабмина передает

"Франция является надежным стратегическим партнером Украины. Лидерская позиция Парижа по территориальной целостности Украины очень важна для нас. Мы искренне ценим поддержку Францией суверенитета Украины. Товарооборот между нашими странами в прошлом году составил около 2 млрд долларов, я уверен, что мы можем увеличить его на треть - до 3-3,5 млрд ", - сказал В.Гройсман.

В свою очередь Ле Дриан подчеркнул, что Франция сохраняет решительную поддержку Украине и настроена продолжать поддерживать целостность и суверенитет Украины.

"Франция также готова к сотрудничеству в сфере экономики. Она может быть полезной для обеих сторон", - отметил министр.

Напомним, Франция приняла решение о выделении 500 тыс евро на реализацию проектов, связанных с обеспечением пищевой безопасности местного населения на Донбассе.

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