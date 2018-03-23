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Как предупредить болезни? 10 анализов, которые нужно сдать каждому
23.03.2018 15:46
Как предупредить болезни? 10 анализов, которые нужно сдать каждому По теме:

Можно ли сдавать периодически какие-то анализы, чтобы быть уверенным, что ничем не болен, или «поймать» страшную болезнь на ранней стадии, когда она хорошо поддаётся лечению?

Отвечает  Ольга Александрова, врач-терапевт высшей категории, передает

— Результаты анализов позволяют не только диагностировать имеющиеся заболевания и изменения в организме, но и предупредить их. Несмотря на красноречивость многих лабораторных показателей, диагноз может поставить только врач, поскольку изменение некоторых показателей может произойти не на фоне патологических процессов, а из-за воздействия внешних факторов, например, приёма определённых препаратов или интенсивной физической нагрузки.

Инфаркт, сердечная недостаточность, атеросклероз

Болезни сердечно-сосудистой системы

Надо сдавать: общий и биохимический анализ крови.

Как часто: 2 раза в год.

Важные показатели:

Самый важный — уровень холестерина в крови. Высокий уровень холестерина говорит о риске развития атеросклероза и ишемической болезни сердца.

Норма для общего холестерина — 3,61-5,21 ммоль/л.

Уровень «плохого» холестерина с низкой плотностью (ЛПНП) — от 2,250 до 4,820 ммоль/л.

Уровень «хорошего» холестерина с высокой плотностью (ЛПВП) — от 0,71 до 1,71 ммоль/л.

Также важны:

АЛТ (аланинаминотрансфераза) и АСТ (аспартатаминотрансфераза) — повышение этих показателей говорит о проблемах с мышечными клетками сердца, возникновении инфаркта миокарда.

Норма АЛТ у женщин — до 31 Ед/л, у мужчин — до 41 Ед/л.

Норма АСТ у женщин — до 31 Ед/л), у мужчин — до 35-41 Ед/л.

С-реактивный белок — показатель воспалительного процесса или некроза тканей.

Норма для всех — менее 5 мг/л.

Тромбозы

Надо сдавать: коагулограмма. Она даёт представление о свёртываемости и вязкости крови, возможности возникновения тромбов или кровотечений.

Как часто: 1 раз в год.

Важные показатели:

АЧТВ — промежуток времени, за который образуется сгусток крови, — 27-49 сек.

Протромбированный индекс — соотношение времени свёртывания плазмы и времени свёртывания контрольной плазмы — 95-105%.

Фибриноген — первый фактор свёртывающей системы крови — 2,0-4,0 г/л, или 5,8-11,6 мкмоль/л.

Тромбоциты — 200-400 х 109/л.

Сахарный диабет

Надо сдавать: анализ крови на сахар из пальца (сдаётся строго натощак).

Как часто: 2 раза в год.

Важный показатель:

Уровень глюкозы в крови: норма — 3,3-5,5 ммоль/л.

Надо сдавать: анализ крови на гликированный гемоглобин.

Норма — меньше 6%.

6,0-6,5% — повышенный риск развития сахарного диабета и его осложнений, по данным ВОЗ.

Онкология

Есть несколько видов тестов, которые позволяют выявить рак на ранней стадии.

Анализы после 40 лет надо сдавать 1 раз в 2 года.

Колоректальный рак

Надо сдавать: анализ кала на скрытую кровь.

Наличие крови свидетельствует о скрытых кровотечениях из нижних отделов желудочно-кишечного тракта, которые могут указывать на наличие опухоли.

Рак шейки матки

Надо сдавать: цитологический мазок из шейки матки, который берётся во время гинекологического осмотра. Показывает предраковыми изменениями в слизистой оболочке шейки матки — ЦИН (цервикальная интраэпителиальная неоплазия).

Лейкоз (рак крови)

Надо сдавать: общий анализ крови.

При лейкозах изменяется количество лимфоцитов (может быть выше или ниже, но никогда не бывает нормальным. Падает уровень тромбоцитов (может быть в 4-5 раз ниже нижней границы нормы). СОЭ при лейкозах значительно увеличивается.

Язва, колит и проч. заболевания желудочно-кишечного тракта

Нужно сдать: копрограмма.

Как часто: 1 раз в 2 года.

Позволяет выявить болезни кишечника, желчевыводящей системы, поджелудочной железы.

Для диагностики хеликобактерной инфекции, которая является причиной гастритов и язв желудка, используется уреазный дыхательный тест (одним из продуктов метаболизма бактерии Helicobacter pylori является уреаза).

Эндокринные заболевания

Надо сдавать: анализ крови на гормоны щитовидной железы.

Как часто: 1 раз в год или после сильных стрессов.

Важный показатель: гормон ТТГ (тиреотропный гормон) — основной регулятор работы щитовидной железы, который вырабатывается гипофизом.

Норма — 0,4-4,0 мЕд/л. Повышенный уровень ТТГ крови может свидетельствовать о гипотиреозе — заболевании щитовидной железы (вырабатывается недостаточное количество гормонов). Пониженный уровень ТТГ называется тиреотоксикозом и характеризуется избытком гормонов щитовидной железы в организме, что может привести к нарушению в работе нервной системы, а также нарушить работу клеток, отвечающих за правильный ритм сердца.

Гепатит

Надо сдавать: анализ крови из вены на наличие антител.

Как часто: 1 раз в год или после операций, сомнительных половых связей.

Косвенно судить о наличии гепатита можно по наличию билирубина в анализе мочи. В норме его быть не должно.

Нефрит, пиелонефрит и пр. Болезни почек и мочевыводящих путей

Надо сдавать: анализ мочи общий.

Как часто: 2 раза в год.

Важный показатель — концентрация белка. Она должна быть ниже 0,140 г/л







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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