Разнообразие игр лотереи «Золотая Подкова»

В данный момент «Лото-Забава» стала лотереей номер 1 в Украине, благодаря солидным призам, выплачиваемых практически каждому человеку, купившему билет. М. С. Л. относится к Всемирной ассоциации лотерей и Европейской ассоциации национальных и Тото лотерей.

В 2016 году М. С. Л. запустил новую национальную лотерею «Золотая Подкова», которая доступна круглые сутки по адресу в интернете https://podkovaloto.com/. Главным достоинством данной лотереи является конфиденциальность ваших личных данных, простой интерфейс сайта и возможность выигрывать в любом месте и в любое время суток.

Каждый пользователь сможет пополнять свой игровой счет удобным способом:

Банковские карты (Visa, Master Card). Электронные кошельки (Qiwi, WebMoney, Яндекс Деньги, Bitcoin). Cмс сообщение.

На сайте установлено защищенное SSL соединение, создающее безопасную передачу ваших персональных данных. В вооружении лотереи «Золотая Подкова» есть немало увлекательных игр, ассортимент которых быстро увеличивается.

Давайте ознакомимся с преимуществами «Золотой Подковы»:

Солидные выигрыши.

Каждый пользователь способен увеличить свой капитал в десятки раз, не выходя из дома. Для этого нужно перейти на сайт https://podkovaloto.com/, нажать клавишу «регистрация», заполнить все предоставленные поля и внести первый депозит (за первое пополнение игрового счета предусматривается бонус). После этого выберите подходящую для вас игру и начинайте зарабатывать.

Простой интерфейс сайта.

Вам не нужно будет долго разбираться в интерфейсе лотереи. В верхней части находится панель регистрации и входа в личный кабинет. Кроме того, вы сможете войти в свой аккаунт с помощью социальных сетей (Одноклассники, mail.ru, Вконтакте, Яндекс, Google+, Instagram, Twitter, Facebook).

Большой ассортимент игр.

Вашему вниманию предоставляются самые лучшие лотерейные игры, которые помогут вам неплохо заработать. Ассортимент настолько большой, что даже самые привередливые пользователи найдут то, что давно искали.

Возможность подобрать удобный способ вывода/ввода средств.

«Золотая Подкова» позволит вам пополнять игровой баланс любым удобным методом, ведь здесь подключены самые популярные платежные системы.

Надежная служба поддержки.

Если у вас возникли какие-либо трудности, то задайте вопрос консультанту. Не можете запустить любимую игру, средства не поступили на счет после вывода, возникла ошибка при входе на сайт – все эти проблемы служба поддержки устранит за пару минут.

Разнообразие игр лотереи «Золотая Подкова»

Здесь вы увидите самые популярные игры, позволяющие увеличивать капитал в десятки раз. В игротеке присутствуют творения лидирующих разработчиков программного обеспечения для лотерей и азартных заведений.

Здесь присутствуют игры от таких производителей: Novomatic, Mega Jack, PlayTech, Igrosoft, Eazy7, Belatra и другие. Наверняка, вы уже сталкивались с разработками этих компаний и остались довольны игровым процессом и наградами.

Сюжетная линия игр довольно разнообразна. Вы сможете побывать в роли искателя приключений, жаждущего найти сокровища ацтеков, окунуться на дно океана в поисках жемчужины, способной наделить невероятными богатствами нашедшего, на минутку очутиться в теле Халка и побороться за справедливость в мире, а также исследовать множество другие игр, каждая из которых имеет свои особенности.

У вас появится возможность стать профессиональным игроком в карты и переместиться в мир казино, забрав солидные выигрыши и обанкротив заведение. Кроме того, любители скачек, покера, рулеток, кено, собачьих бегов и бинго смогут найти свои любимые игры в разделе «Лотереи» и «Настольные».

Выплаты выигрышей и участие в турнирах «Золотой Подковы»

Выигранные деньги перечисляются с 10:00 до 24:00 по Киевскому времени. Для вывода средств необходимо зайти в раздел «Касса», нажать кнопку «Получить выигрыш», ввести нужную сумму и подать заявку. Вывод средств осуществляется на протяжении 4-х часов и в случае задержки выплаты, вы получите уведомление от администратора.

Для участия в турнирах необходимо зарегистрироваться на сайте, ознакомиться с играми, участвующих в турнирах и следовать указанным правилам, а также отслеживать свое положение в турнирной таблице. Заходите на сайт https://podkovaloto.com/ и улучшайте свое финансовое положение за считанные минуты!

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