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Савченко отказалась сдать образцы ДНК для сравнения их с образцами на телефоне, являющемся вещественным доказательством
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23.03.2018 15:50
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На телефоне BlackBerry, являющемся вещественным доказательством в
деле о перевозке оружия с оккупированной территории, обнаружили
"клетки, которые принадлежат лицу женского пола". Об этом сообщили
представители прокуратуры в суде, который избирает меру пресечения
для внефракционного нардепа Надежды Савченко. Савченко заявила, что
ее ДНК есть на чашках Фото: lb.ua Об этом в Шевченковском райсуде
Киева, который избирает нардепу меру пресечения, сообщил прокурор,
передает корреспондент издания "ГОРДОН".Речь идет о
телефоне BlackBerry, найденном спецслужбами. На нем обнаружили
"клетки, которые принадлежат лицу женского пола".Сдать анализ
Савченко предложили, по словам прокурора, во время ее задержания 22
марта.Народный депутат подтвердила в суде, что отказалась давать
молекулярные образцы и образцы голоса."Мой голос звучит... Не знаю,
можете взять где угодно. И так само отказываюсь давать на снятие
молекулярной... образцов, так как у вас стоят стаканы, чашки, из
которых пила. Потрудитесь взять оттуда", – заявила Савченко.22
марта парламент Украины лишил Савченко неприкосновенности и
дал согласие на ее задержание и арест. В тот же
день депутата задержали.Нардепа подозревают в подготовке
террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения
конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь
государственных деятелей.По словам адвоката Савченко Виктора
Чевгуза, материалы производства по делу его подзащитной занимают
246 страниц.
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