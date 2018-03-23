Министр финансов подчеркнул, что пока государственный бюджет не получает денег от лотерейного бизнеса, который действительно существует

Данилюк отметил, что в Украине действительно лотерейный бизнес существует, а юридически - нет.

Он призвал поддержать правительственный законопроект по этому поводу, который уже долгое время является в Раде.

Министр финансов подчеркнул, что пока бюджет не получает денег от лотерейного бизнеса и это недопустимо.

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