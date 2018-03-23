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Данилюк предлагает легализовать лотерейный бизнес
23.03.2018 15:52
Данилюк предлагает легализовать лотерейный бизнес
Министр финансов подчеркнул, что пока государственный бюджет не получает денег от лотерейного бизнеса, который действительно существует
Министр финансов Александр Данилюк призвал парламент легализовать лотерейный бизнес в Украине.
Данилюк предлагает легализовать лотерейный бизнес Фото: mynewdomen.com.ua

Данилюк отметил, что в Украине действительно лотерейный бизнес существует, а юридически - нет.

Он призвал поддержать правительственный законопроект по этому поводу, который уже долгое время является в Раде.

Министр финансов подчеркнул, что пока бюджет не получает денег от лотерейного бизнеса и это недопустимо.

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Напомним, руководитель Радикальной партии Олег Ляшко выиграл в лотерею 571 тыс. Гривен.  

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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