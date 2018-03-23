Первая леди США Мелания Трамп поделилась романтичным снимком с мужем на своей странице в Instagram, сообщает Страна .

По данным источника, эта фотография дожна опровергнуть информацию о кризисе в отношениях с Дональдом Трампом.

На снимке Мелания и Дональд улыбаются и держатся за руки на фоне заснеженного двора Белого дома.

Стоит отметить, что на Мелании - двубортное пальто с меховой оторочкой на воротнике,а на руках - перчатки. Дональд же одет в пальто. На нем галстук и светлая рубашка.

"Привет из Белого дома", - подписала пост Мелания.

Кроме этого, в комментариях к фото оставляли восторженные комментарии, другие были уверены, что президентская пара по-прежнему переживает кризис, а пост был сделан для того, чтобы отвлечь внимание прессы.

Как сообщал svodka.net, модель Стефани Клиффорд (которая более известна под псевдонимом Сторми Даниелс) подтвердила на детекторе лжи, что у нее в 2006 году была интимная близость с Дональдом Трампом . На тот момент будущий президент США уже был женат на Мелании.

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