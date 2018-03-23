|Нидерланды помогут Украине развивать "зеленую" энергетику
|23.03.2018 15:58
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Украина и Нидерланды подписали Меморандум о взаимопонимании в возобновляемой энергетике. Страны начнут вместе работать над реализацией политики устойчивого энергетического развития, передает со ссылкой на Госэнергоэффективности.
“В городе Утрехт (Нидерланды) Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук и директор Нидерландского агентства предпринимательства (RVO) Барто Пирсма подписали Меморандум о взаимопонимании в возобновляемой энергетике. Объединив усилия, Украина и Нидерланды начнут работать над реализацией политики устойчивого энергетического развития”, - говорится в сообщении.
В рамках меморандума предусматривается:
“Мы уже имеем налаженные связи с такими странами, как Финляндия, Дания, Словакия и другими. Например, вместе с финскими партнерами создаем фонд финансирования подготовки „зеленых“ проектов в Украине. Сотрудничество с Нидерландами позволит привлекать нидерландские инновации и инвестиции, особенно для проектов по биоэнергетике”, - прокомментировал событие Савчук.
Отметим, Нидерландское агентство предпринимательства занимается поддержкой бизнеса, в том числе в возобновляемой энергетике, благодаря различным программам, финансированию, поиску деловых партнеров и тому подобное.
Напомним, членство Украины в Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии IRENA дает возможность обращаться в Абудабийский фонд развития за льготными кредитами на “зеленые” проекты.