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Гройсман заявил, что правительство может за месяц урегулировать ситуацию с "евробляхами"
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23.03.2018 15:58
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Правительство готово принимать участие в урегулировании ситуации с
автомобилями с иностранными номерами, заявил премьер-министр
Украины Владимир Гройсман. Гройсман: Если вопрос должен быть
урегулирован в рамках украинского парламента, то нужна позиция
профильного комитета Фото: kmu.gov.ua "Мы готовы принимать участие
для того, чтобы этот вопрос можно было урегулировать
законодательством Украины", – сказал Гройсман в ходе часа
вопросов к правительству в Верховной Раде 23 марта.Премьер
подчеркнул, что если Верховная Рада делегирует правительству право
урегулировать данный вопрос, то он будет решен на протяжении
месяца, "но если вопрос состоит в том, что он должен быть
урегулирован в рамках украинского парламента, то нужна позиция
профильного комитета".По данным Государственной фискальной службы
Украины, по состоянию на 1 ноября 2017 года в
Украине незаконно пребывает почти 236,6 тыс. автомобилей с
иностранной регистрацией.17 мая Высший административный суд Украины
(ВАСУ) впервые признал виновным гражданина Украины,
который управлял автомобилем с литовской государственной
регистрацией, и обязал его заплатить почти 420 тыс. грн, что равно
300% неуплаченной суммы таможенных платежей. В ВАСУ пришли к
выводу, что предоставленные истцом доверенность Европейского
агентства социальной информации от 1 марта 2015 года и доверенность
от имени владельца этого автомобиля "не являются надлежащими и
допустимыми доказательствами наличия у истца права пользования этим
транспортным средством на таможенной территории Украины".Нардеп от
Блока Петра Порошенко, глава парламентского комитета по вопросам
налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявляла,
что размер акциза за растаможку авто могут
снизить до €1–1,4 тыс. По ее словам, законопроект о
растаможке автомобилей с иностранной регистрацией уже
разработан.Сейчас уровень ввозных ставок для бензиновых и дизельных
авто из ЕС составляет от 9% до 10%. Кроме пошлины, при
растаможивании легкового автомобиля нужно заплатить налог (зависит
от объема двигателя) и налог на добавленную стоимость в 20%,
напомнила "Экономическая правда". При ввозе
электромобилей таможенная пошлина не взимается.
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