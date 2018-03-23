Премьер-министр рассказал, что довести минимальную зарплату в Украине до 10 тыс. гривен в этом году не получится

"Что людям нужно: нормальная работа, нормальная образование, нормальная медицина и безопасность. Мы как правительство выставляем для себя эти приоритеты как повестку дня для работы. Изменить все за один день очень трудно. Я бы хотел добиться высокой зарплаты в Украине, доступности качественного образования , особенно для рабочих профессий. у нас парадоксальная ситуация - люди с высшим образованием не могут найти для себя работу, в то время как квалифицированные рабочие кадры настолько востребованы. Вы встретитесь с бизнесом - бизнес скажет вам, что у них есть на сегодня нехватка квалифицированных кад ов. Но сколько можно было держать людей на минимальной зарплате в 1400 грн? Это было просто нереально " , - заявил Владимир Гройсман на телеканале" Украина ", сообщает " Сегодня " .

Премьер-министр также рассказал, какой должна быть минимальная зарплата в Украине, чтобы люди не хотели выезжать за границу.

"Средняя зарплата в Украине, на мой взгляд, уже при этом курсе нацвалюты должна уже к концу этого года составлять 10 000 гривен. Я считаю, что это - настоящий показатель, который может создавать соответствующую конкуренция ... Зарплата имеет ключевое значение. Мы не подняли минимальную зарплату и сразу объявили, что это - прорыв. Нет, мы начали это делать: 1450 была минимальная зарплата, сейчас - 3723 грн, а прошло примерно полтора года, и мы будем идти дальше. мы будем создавать условия для того, чтобы экономика должным образом работала и человек получал достойную арплату за свой труд " , - заявил Владимир Гройсман.

Комментируя утверждение о том, что рост зарплат в Украине сегодня оказывает влияние на инфляцию, Владимир Гройсман отметил:

"На самом деле, инфляционные процессы - это комплексная проблема, и это не только проблема повышения зарплат. Я считаю, что на инфляцию минимально повлияло повышение минимальной зарплаты вдвое ... Но, если мы посмотрим статистические данные, то реальная зарплата выросла на 19%, номинальная - на 37%. Но и этого недостаточно " .

Премьер-министр рассказал, что довести минимальную зарплату в Украине до 10 000 гривен в этом году не получится, по словам Владимира Гройсмана, "Украинский бизнес, особенно малый и средний, должен иметь возможность выплачивать такие зарплаты" .

"Я очень заинтересован в том, чтобы люди жили лучше, но я - реалист, я не тот, кто может рассказать, что завтра будет лучше. Популисты люди видели в своей жизни уже очень много - когда обещали все и всех, но никогда не делали . Посмотрите на дороги, которые всегда обещали делать и не делали - а я обещал, и мы делаем это. Посмотрите на зарплаты, пенсии - это не то, что я хотел бы, но я точно ставлю направление, куда мы идем. и я уверен , что через несколько лет наша экономика будет более сильной, а украинцы будут чувствовать уверенность в завтрашнем дне ", - отметил Владимир Гройсман.