Как украинская военщина готовит в Донбассе командующих для возможной войны с Россией

Федор Сергеев

На фото изображены танки ВС Украины в Авдеевке, а слева виден джип ОБСЕ и одна из эмиссаров этой организации, "почему-то" игнорирующая нарушение Минских соглашений. Стоп-кадр из видео в YouTube

Известно, что «антитеррористическая операция» («АТО»), которую пришедшие в ходе госпереворота в феврале 2014 олигархи и укронационалисты начали против Донбасса, даже по украинским законам изначально было делом антиконституционным и, по сути, преступным.

Саму операцию Александр Турчинов объявил, находясь в непонятной должности «и.о. президента Украины», которая не была зафиксирована в конституции этой самой Украины. Во-вторых, к участию в полицейской операции были привлечены армейские подразделения, которым по той же конституции было запрещено участвовать в подобных мероприятиях на территории государства.

Понятно, что попрание основного закона для лиц, совершивших конституционный переворот, дело обыденное, однако до сих пор остается не очень понятным, как и за какие коврижки на выполнение преступных приказов соглашались и соглашаются офицеры и командиры украинской армии.

22 марта в Донецке состоялась пресс-конференция общественной организации «Справедливая защита» (ОО «СЗ»), на которой были представлены результаты очередного расследования о военных преступлениях ВС Украины в Донбассе – обстрела 30 января 2017 года горбольницы №5 города Макеевки. В ходе обстрела погибло двое мирных жителей, а двое были ранены.

Фото с Порошенко - "08 февраля 2017 г. А.В. Соколов (второй слева) получает из рук П. Порошенко Орден Богдана Хмельницкого II степени за бои в районе Авдеевки, в ходе которых и была обстреляна горбольница №5 г. Макеевки. Фото с сайта president.gov.ua

В пресс-релизе ОО «СЗ», в частности говорилось, что обстрел Макеевки «был произведен из крупнокалиберных нарезных орудий калибра 122 или 152 мм с северо-западного направления со стороны Авдеевки артиллерией 72-й отдельной механизированной бригады (омбр) ВС Украины под командованием полковника Андрея Соколова или артиллерийской группой (АГ), созданной с участием подразделений 55-й отдельной артиллерийской бригады (оабр).

АГ находилась под командованием комбрига 55-й оабр ВС Украины полковника Сергея Брусова, обеспечивала в тот момент на фронте наступление 72-й омбр и находилась в оперативном подчинении у А. Соколова».

Донецкие общественники считают, что «активизация войск в районе Авдеевки в январе-феврале 2017 года была сопряжена с политическими решениями нынешнего руководства Украины и проходила в рамках операции «Анаконда» по «удушению» войск ДНР.

Однако при обстрелах мирных кварталов населенных пунктов ДНР под «удушение» у ВС Украины попадали и гражданские объекты». Интересно, что об этой операции год назад в открытую украинские СМИ, цитируя наиболее рьяных украинских генералов.

К тому времени в «АТО» для подобной операции уже сформировался контингент из украинских командиров и военных, которые спокойно относились к обстрелам невоенных объектов и мирного населения и сами легко могли отдать приказ на такие обстрелы. Обэтом кровавом опыте и пойдет речь.

72-я омбр ВС Украины имеет славный военный опыт уничтожения жителей Донбасса. Так 2-й мотопехотный батальон под командованием майора Михаила Драпатого принял участие в расстреле 9 мая 2014 года здания Мариупольского ГУВД, в ходе которого по разным данным погибло несколько десятков человек.

Напомним, что тогда без году неделя как новоназначенный начальник ГУВД города полковник Валерий Андрущук (который перед назначением несколько лет работал в охранных структурах «Привата» - фирмы днепропетровского олигарха Игоря Коломойского), выполняя указания нардепа Украины Олега Ляшко, отдал приказ подчиненным на разгон демонстрации горожан, по слухам, вплоть до «применения табельного оружия в случае сопротивления сотрудникам милиции».

Мариупольские милиционеры отказались выполнять приказ, после чего В. Андрущук начал стрелять в сослуживцев из табельного оружия, а потом заперся в кабинете и вызвал подмогу, заявив, что здание ГУВД захвачено террористами. Украинских националистов, которые бросились на штурм здания ГУВД, прикрывали БМП майора Драпатого. После расстрела здания, бронемашины майора быстро ретировались из города, разбрасывая по пути баррикады, сооруженные мариупольцами против украинских карателей.

За лояльность и четкое исполнение приказа, М. Драпатый в 2016 году был назначен командиром созданной в феврале 2015 года 58-й омбр ВС Украины, которая часто направлялась в зону «АТО», подменяя в ходе ротации на позициях 72-ю бригаду. А полковник В. Андрущук за организацию расстрела собственных подчиненных в Мариупольском ГУВД был награжден «крестом» «За мужество III-ей степени».

Комбриг Андрей Грищенко, командовавший 72-й омбр в 2014-2015 году, зарекомендовал себя как человек, который не жалеет не только врагов и мирное население «вражеских территорий Донбасса», но и собственных бойцов.

В июле 2015 года дошло до того, что родственники военнослужащих 72-й омбр служащих и бывшие бойцы бригады, расквартированной в г. Белой Церкви Киевской области, провели пикетирование штаба бригады, обвинив Грищенко во всех смертных грехах, а именно в том, что он бросал своих подчиненных на произвол судьбы в ходе окружения, игнорировал нужды раненых солдат, буквально истекающих кровью, запрещая использовать для этого шесть вертолетов, приписанных к бригаде в зоне «АТО» и т.д.

Тогда военное руководство Украины вывело из под удара Грищенко, «наказав» его переводом на должность заместителя командующего Оперативного командования (ОК) «Север» в мае 2016 года.

Сменивший А. Грищенко на посту комбрига 72-й омбр, полковник А. Соколов также «прославился» своими решениями. Приближенный к начальнику Генштаба – главнокомандующему ВС Украины Виктору Муженко, он часто отдавал своей бригадной артиллерийской группе «смелые» приказы на обстрел населенных пунктов ДНР, не считая при этом, что делает что-то преступное.

Так, под его командованием, в июне 2015 года артиллерия 72-й омбр «накрыла» несколько жилых районов под Волновахой: тогда в ходе обстрела погибли 28 человек, в т.ч. 3 детей. На вопрос украинских журналистов по поводу ошибочного использования артиллерии, А. Соколов тогда ответил просто: «Хотя и ошибки были, конечно: мы все тогда учились на ходу, ведь раньше никто из нас не воевал».

Преступления Соколова были настолько вопиющими, что он оказался одним из числа самых «рьяных» украинских комбригов, против которых Следственный комитет РФ (СК РФ) 01 ноября 2016 года возбудил . Поводом для возбуждения стал приказ Соколова на прицельный артобстрел 15-16 марта 2016 года населенных пунктов ДНР – г. Ясиноватой и пгт. Старомихайловки.

Здесь, кстати, нужно объяснить, на основании чего СК РФ возбуждает дела по событиям и случаям в Донбассе, схожим с рассматриваемым в статье обстрелом. По словам представителя СК РФ Светланы Петренко, «как Россия, так Украина являются участниками Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, а ее положения подразумевают, что при нарушении конвенции стороны заставляют соблюдать ее. Именно следовательно в ситуации, когда гибель мирного населения Донбасса украинские власти стараются не замечать, Следственный комитет России должен реагировать на это уголовно-процессуальными мерами и продолжать собирать свидетельства преступлений против мира и безопасности человечества».

Светлана Петренко сообщила, что по факту обстрела Макеевки 30 января 2017 года СК РФ «возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»)». По ее словам, «очевидно, что украинские силовики продолжают игнорировать не только все достигнутые договоренности, но и здравый смысл, проводя артиллерийские обстрелы Донбасса и уничтожая мирное население».

Но комбригу А. Соколову от этих «возбуждений дел» пока ни холодно, ни жарко. Более того, доказав свою беспринципность и лояльность нынешнему киевскому режиму, А. Соколов в 2017 году пошел на повышение и «внезапно» был назначен заместителем А. Грищенко, который к тому времени уже был начальником оперативного командования «Юг».

На трупах мирных жителей строил свою карьеру и упомянутый выше комбриг 55-й артбригады полковник Сергей Брусов, который также был замечен в регулярной отдаче приказов на обстрел мирных районов ДНР. Причем «приказотворчество» Брусова также вызвало возмущение СК РФ, который 26 октября 2016 года начал против него уголовное преследование, обвинив в отдаче приказа на обстрел 07 июля 2016 жилых кварталов Горловки.

Но Брусову, как и Соколову с Грищенко и Драпатым, тоже все нипочем. По сообщениям украинских СМИ, в середине марта сего года С. Брусов был переведен на должность заместителя командующего ОК «Восток».

И пару слов об оперативных командованиях, созданных на современной Украине. А если принять во внимание точку зрения о том, что оперативные командования на Украине были созданы под ведение полномасштабной войны, то получается, что именно ОК «Юг» и «Восток» должны стать главной ударной силой, направленной в сторону России. И следовательно командиры этих ОК должны быть максимально лояльными к самым безнравственным и преступным приказам и эффективными в ведении военных действий, в том числе и против мирного населения.

Все меньше остается сомнений в том, что война в Донбассе – это тренировка Запада перед войной с Россией. Войной, в которой первым пробивающим тараном выступит Украина. И даже если вся хваленая украинская сила рассыплется в щепы от ударов, в тылу у Украины есть уже доблестные польские «территориальные батальоны» - националистически сознательные подразделения легкой пехоты и спецназа, готовые восстановить права Польши над отколовшимися давным-давно восточными окраинами. И переварить антироссийскую Украину в истинно польскую «ucrainu»…

Но этим соколовы-брусовы-грищенки, расстреливавшие Донбасс, пока не заморачиваются. Ведь им собственный карьерный рост намного важнее. Пусть и за счет смертей бывших сограждан.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира